Esporte Vini Jr, Messi, Rodri e mais oito são indicados ao prêmio The Best; veja lista

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A data da cerimônia do The Best Fifa Awards ainda não foi divulgada pela entidade máxima, mas deve ocorrer no início de 2025. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa divulgou os indicados ao prêmio The Best, que escolhe os melhores jogadores de futebol do mundo. O atacante Vini Jr., destaque do Real Madrid, representa o Brasil entre os finalistas. Entre os concorrentes da premiação estão Lionel Messi, do Inter Miami, e Rodri, do Manchester City, eleito melhor do mundo na Bola de Ouro. Toni Kroos, que se aposentou neste ano, também aparece na lista após brilhar pelo Real Madrid e na Eurocopa.

A relação ainda inclui jovens promessas, como Lamine Yamal, e nomes já consagrados, como Haaland e Mbappé. A votação será feita por capitães, técnicos, jornalistas e torcedores.

Veja todos os indicados ao prêmio The Best:

– Vini Jr – Real Madrid

– Rodri – Manchester City

– Bellingham – Real Madrid

– Lionel Messi – Inter Miami

– Lamine Yamal – Barcelona

– Valverde – Real Madrid

– Wirtz – Bayer Leverkusen

– Kylian Mbappé – Real Madrid

– Carvajal – Real Madrid

– Haaland – Manchester City

A votação para escolher o melhor jogador e jogadora do mundo da temporada 2023-24 foi aberta nessa quinta-feira (28) pela Fifa.

A entidade máxima do futebol organiza anualmente o “The Best Fifa Awards”. O prêmio foi criado 2016 para substituir o de “melhor jogador do mundo” após a separação com a Bola de Ouro da revista France Football.

Para escolher os melhores do mundo, capitães e treinadores de 211 seleções, além de jornalistas e torcedores, votam em 11 jogadores e 11 jogadoras escolhidas por especialistas. Também haverá escolha do melhor goleiro e goleira, melhor treinador e treinadora.

Data em aberto

A data da cerimônia do The Best Fifa Awards ainda não foi divulgada pela entidade máxima, mas deve ocorrer no início de 2025.

O prêmio de 2023 foi dado no dia 15 de janeiro de 2024 em Londres, Inglaterra. Já a cerimônia do The Best de 2022 ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2023 em Paris, capital francesa.

A escolha de melhor do mundo abrange 21 de agosto de 2023 a 10 de agosto de 2024. Inclui, portanto, a Champions League vencida pelo Real Madrid, a Copa América conquistada pela Argentina, e a Eurocopa, vencida pela Espanha.

Em 1991, a Fifa criou o seu prêmio de melhor jogador do mundo. O primeiro vencedor foi o alemão Lothar Matthaus, pela campanha do tricampeonato mundial de sua seleção na Copa do Mundo de 1990, na Itália.

Entre 2010 e 2015, a Fifa e France Football organizam juntos a premiação, o que transformou o prêmio de melhor jogador do mundo no “Fifa Bola de Ouro”. Em 2016 o prêmio virou “The Best”.

Como na Bola de Ouro, o último brasileiro a ganhar o prêmio de melhor jogador da Fifa foi Kaká, em 2007, por suas atuações no Milan.

Antes dele, outros quatro brasileiros venceram a premiação: Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005). As informações são do portal de notícias CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/vini-jr-messi-rodri-e-mais-oito-sao-indicados-ao-premio-the-best-veja-lista/

Vini Jr, Messi, Rodri e mais oito são indicados ao prêmio The Best; veja lista

2024-11-30