Futebol Vinícius Júnior comanda a virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com três gols, o brasileiro foi o principal responsável pela grande virada do Real Madrid-ESP sobre o Borussia Dortmund-ALE. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seis dias da revelação do vencedor da bola de ouro, Vinícius Júnior deu mais uma forte demonstração do porquê ser considerado um dos grandes, senão o maior, nome de destaque do futebol mundial – neste momento. Com três gols, o brasileiro foi o principal responsável pela grande virada do Real Madrid-ESP sobre o Borussia Dortmund-ALE, nessa terça-feira (22) de 5 a 2, com três gols, em partida válida pela primeira fase da Liga dos Campeões.

Para quem acompanha a competição há algum tempo, já deve saber que as noites no estádio Santiago Bernabéu podem ser muito longas. Nessa terça-feira, o roteiro não terminou de forma diferente. Nem o primeiro tempo impecável da equipe alemã foi suficiente para nutrir esperanças de uma revanche e evitar uma derrota esperada.

O Borussia deu fortes indícios de que devolveria a última derrota sobre o adversário, no final da edição anterior do torneio. Em uma etapa inicial absolutamente apática do Real, os visitantes conseguiram abrir 2 a 0, com Gittens e Malen.

Como era de se esperar, o time comandado por Ancelotti voltou do intervalo com outra postura. O Real Madrid encurralava os visitantes no seu campo de defesa, e o primeiro gol parecia questão de tempo. Ele veio aos 14 minutos, com Rudiger. A partir dali, começou o desfile de Vini Jr. O brasileiro deixou tudo igual no placar e viu Lucas Vázquez virar o jogo. Já com a vantagem no marcador, ainda deu tempo do camisa 7 marcar duas vezes e decretar a goleada na capital espanhola.

Apesar da atuação espetacular de Vini aumentar ainda mais as expectativas pela bola de ouro, ela não contará para a definição do vencedor. O prêmio de melhor jogador do mundo é válido somente para a última temporada. Nela, o atacante foi o principal nome da equipe merengue nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Com a virada sobre o Borussia Dortmund, o Real Madrid chegou aos seis pontos, mas segue fora da zona de classificação direta às oitavas de final da competição. Antes da revelação da próxima segunda-feira, o time espanhol terá mais um grande desafio pela frente: enfrenta o líder da La liga, Barcelona, dois dias antes, às 16h, no Santiago Bernabéu.

Arsenal vence

Foi mais complicado que o imaginado, mas o Arsenal-ING conseguiu vencer o Shakhtar Donetsk-UCR por 1 a 0, nesa terça-feira, no Emirates Stadium. O único gol da partida foi contra: Gabriel Martinelli recebeu pela esquerda, entrou na área, limpou a marcação e finalizou forte. A bola bateu na trave direita, tocou nas costas do goleiro do Riznyk e entrou.

Com a vitória, a equipe comandada por Mikel Arteta conquistou a segunda consecutiva na Liga dos Campeões e chegou aos sete pontos, ocupando a quarta posição da tabela — no momento. A depender dos resultados dos jogos de quarta-feira, os gunners podem terminar mais uma rodada fora do G-8 do torneio, que garante a classificação direta às oitavas de final.

Embalado com os últimos resultados positivos, o Arsenal não terá vida fácil na próxima rodada. A equipe da capital inglesa terá o Inter de Milão pela frente, longe de seus comandos. Caso vença o duelo, vai se aproximar da próxima fase.

PSG tropeça

Após ser derrotado para o Arsenal por 2 a 0 na última rodada, o PSG-FRA precisava vencer para se recuperar na Liga dos Campeões. No entanto, o clube francês não conseguiu sair do empate com o PSV-HOL, no Parque dos Príncipes. O resultado que foi ruim, poderia ter sido ainda pior. Isso porque os donos da casa ficaram em desvantagem no placar, após gol de Noa Lang.

No segundo tempo, a equipe comandada por Luis Enrique conseguiu o empate antes dos dez minutos, com Hakimi, com direito a falha do goleiro Benítez. O PSG seguiu pressionando os holandeses e se viu com “a faca e o queijo na mão” para virar o jogo, já nos acréscimos. Mas tudo não passou de uma falsa expectativa: a arbitragem marcou pênalti e voltou atrás na decisão, após revisão no VAR.

Com a segunda partida consecutiva sem vitória, os franceses chegaram aos quatro pontos e vão terminar a rodada fora do G-8, e possivelmente, até da zona dos playoffs do mata-mata. O próximo duelo da equipe no torneio será contra o Atlético de Madrid, no Parque dos Príncipes. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/vinicius-junior-comanda-a-virada-do-real-madrid-sobre-o-borussia-dortmund/

Vinícius Júnior comanda a virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund

2024-10-22