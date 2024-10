Futebol Neymar volta a jogar após um ano e passa a ser opção para a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

O atacante jogou por quase 29 minutos no estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar voltou a jogar na segunda-feira (21), um ano e quatro dias depois de ter sofrido grave lesão no ligamento do joelho esquerdo em partida contra o Uruguai. Ele entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo do confronto em que seu time, o Al-Hilal, venceu o Al-Ain por 5 a 4, pela Champions League da Ásia. Com isso, volta a ser opção para o técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira.

O atacante jogou por quase 29 minutos no estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos – a etapa final teve pouco mais de 15 minutos de acréscimos. “Me sinto bem. É muito difícil. O Al-Ain tem um bom time. Mas estou feliz. Estou de volta, estou de volta’’, disse Neymar ao fim da partida, ainda no gramado, em vídeo divulgado pelo Al-Hilal.

Quando o brasileiro foi a campo, o placar estava 5 a 3. Procurou se movimentar, mas pouco participou. Sua melhor jogada foi uma finalização com a perna esquerda, que Khalid Eisa desviou, evitando o gol. O toque do goleiro foi claro, mas o árbitro não deu o escanteio.

Sem ritmo de jogo, Neymar ficou próximo ao campo de ataque, sem voltar para tirar a bola do Al-Ain. Pouco depois de ele entrar, o Al-Hilal, dirigido pelo técnico português Jorge Jesus, teve um jogador expulso. Não demorou muito e o AlAin fez o quarto gol. Depois, pressionou até o fim.

Os gols do time saudita foram de Salem Al-Dawsari, que também marcou três vezes, Milinkovic-Savic e o brasileiro Renan Lodi. Para o time da casa fizeram Rahimi, também três vezes, e Sanabria. O Al-Hilal soma nove pontos em três partidas, e lidera o Grupo B do torneio.

Com o retorno, Neymar volta a ser opção de Dorival Júnior. Quando ele se machucou, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai em Montevidéu, a seleção era treinada por Fernando Diniz. O treinador atual espera poder contar com o atacante para os jogos de novembro pelas Eliminatórias, contra Venezuela, dia 14, e Uruguai, dia 19.

Uma convocação dependerá da evolução de Neymar nos treinos. Ele não está inscrito na Liga Saudita e só poderá entrar em campo duas vezes antes da próxima lista de Dorival: no fim do mês pela Copa da Arábia e contra o Esteghlal, do Irã, pela Champions asiática, dia 4 de novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

