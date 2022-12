Esporte Vinícius Júnior se transforma em um dos melhores do Brasil na Copa; veja os números do craque

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Apesar das boas atuações, ele tem sido discreto nas entrevistas. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Richarlison é o artilheiro, Neymar é o que chama mais a atenção, e Vinícius Jr é o maior garçom da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. Somando as três partidas em que atuou até aqui, o jogador do Real Madrid lidera as estatísticas de assistências e passes para finalizações dos companheiros. Ele ainda é autor de um gol – e de outro que acabou anulado por impedimento.

Vini Jr. foi o primeiro a marcar na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul na segunda-feira (5), mas é municiando seus companheiros de ataque que ele tem se destacado. O jogador foi quem deu a bela assistência de três dedos para o golaço de Richarlison diante da Sérvia, e também foi dele o passe para o gol de Lucas Paquetá no jogo que garantiu o Brasil nas quartas de final.

Os números poderiam ser ainda melhores se a pontaria dos demais jogadores de frente do Brasil estivesse mais calibrada nesta Copa do Mundo. Nas três partidas em que esteve em campo, Vinicius Jr. deu seis passes para finalização dos companheiros, mas a maioria tomou o destino da linha de fundo ou dos goleiros adversários.

Jogador mais aberto do time pelo lado esquerdo de ataque – mesma função que exerce no Real Madrid -, Vinícius Júnior por muito pouco não foi reserva na Seleção Brasileira de Tite. O atleta era uma das dúvidas do treinador para a formação na estreia do Mundial. Ele disputava vaga com o volante Fred.

O bom desempenho no treino da véspera daquele jogo e, sobretudo, sua atuação convincente diante dos Sérvios, fez com que o jogador garantisse sua vaga na equipe titular para o jogo seguinte.

Apesar das boas atuações, ele tem sido discreto nas entrevistas e também não tem sido o escolhido como o melhor na partida na votação oficial da Fifa – Richarlison, Casemiro e Neymar ganharam os prêmios até o momento.

Ainda assim, Vini poderá ter mais três jogos para levar esse troféu individual – e para oferecer as assistências que o destacaram até aqui na Copa do Mundo.

Números

1 gol;

2 assistências;

6 passes para finalização dos companheiros.

Polêmica

A ida de parte do elenco da Seleção Brasileira ao restaurante ostentação Nurs-et em um dia de folga para degustar carne folheada a ouro continua rendendo. O atacante Vinícius Júnior minimizou a polêmica com uma resposta forte.

“Acredito que na folga posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos, família, fazer o que eu acho que é melhor para mim. Não acredito que devam falar o que temos que fazer ou não, mas, sim, cobrar o que fazemos em campo”, disse.

