Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

A ação ocorreu no Beco do Davi, que é alvo frequente de descarte irregular de resíduos Foto: Letiele Massaroli/DMLU A ação ocorreu no Beco do Davi, que é alvo frequente de descarte irregular de resíduos. (Foto: Letiele Massaroli/DMLU) Foto: Letiele Massaroli/DMLU

Cerca de 24 toneladas de resíduos foram recolhidas durante uma operação realizada pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, no domingo (22).

A ação ocorreu no Beco do Davi. O local é alvo frequente de descarte irregular de resíduos. Uma equipe formada por quatro garis e um fiscal participou do mutirão. O trabalho contou com o auxílio de uma retroescavadeira e quatro caminhões.

Denúncias sobre descarte irregular de resíduos na Capital podem ser feitas pelo site 156web.procempa.com.br.

