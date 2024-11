Inter Vitão concede entrevista coletiva no Inter e fala sobre saúde mental

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

O atleta também comentou sobre propostas do futebol europeu Foto: Ricardo Duarte/Inter Zagueiro tem a expetativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta quarta-feira (13), Vitão, zagueiro do Inter, concedeu uma entrevista coletiva no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Na conversa, o defensor falou sobre a esperança de ser convocado para Seleção Brasileira, objetivos pelo Colorado, o trabalho de Roger Machado, futebol europeu e saúde mental.

Ao ser perguntado sobre a negociação com o Real Betis, que não foi concretizado, Vitão fala sobre a importância de Roger Machado ao voltar a atuar com a camisa do Inter.

“Acabou não dando certo e, quando voltei, conversei com Roger. Disse que estava 110% e ele disse que eu precisaria correr atrás do meu espaço. Baixei a cabeça e trabalhei no dia a dia. Retomei minha vaga e, graças a Deus, estamos conseguindo grandes resultados na temporada.”

O atleta também comentou sobre propostas do futebol europeu. “Tenho contrato e sempre deixei claro minha felicidade por estar aqui. Vi algumas notícias, mas não chegou nada para mim e nem para o Clube. Sou muito feliz e espero conquistar grandes coisas aqui.”

Vitão falou sobre um assunto muito importante e pouco falado no futebol, a saúde mental. O atleta diz que realiza sessões recorrentes e cita que o mental é mais importante que o físico.

“Faz um bom tempo que tenho esse acompanhamento, o mental é até mais importante que o físico, trabalho minhas tomadas de decisões, como reagir quando erro e quando o time não está em bom momento, como posso agir. Faço sessões durante toda a semana e falo para quem não faz ir atrás, isso é muito importante.”

O zagueiro foi perguntado sobre o momento vivido pelo Inter e os 14 jogos de invencibilidade.

“Nada é sorte e muito menos acaso. Estamos trabalhando muito com o Roger e o Paixão, fazemos muito trabalho de força e corremos do primeiro ao último minuto, estamos pressionando e marcando, como deu para perceber contra o Flamengo, que era visível o cansaço deles. O nosso momento é fruto de muito trabalho, estamos nos dedicando ao máximo e somos os primeiros a acreditar enquanto houver chances e procuramos terminar o mais alto possível na tabela.”

