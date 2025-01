Inter Jogando no Beira-Rio, Inter vence o Juventude por 2 a 0 pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

O Colorado venceu sua primeira partida na competição. Foto: Divulgação/Inter O Colorado venceu sua primeira partida na competição. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho e disputado na tarde desse sábado (25) no Beira-Rio, o Inter venceu o Juventude por 2 a 0. Com o resultado, o Colorado somou 4 pontos na tabela e assumiu provisoriamente a primeira colocação do grupo B. Os dois gols da partida foram marcados pelo colombiano Borré. Na terça-feira (28), o time comandado por Roger Machado enfrentará o São José no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O jogo

Na estreia, o Colorado não passou de um empate por 2 a 2 com o Guarany, em Bagé. O Juventude, por sua vez, sofreu o primeiro revés na Gauchão depois de vencer o Ypiranga por 2 a 0, em casa.

Em uma partida morna, sem grandes chances de parte a parte, o Juventude começou com mais ímpeto. Em bons momentos, chegou com perigo à área colorada, obrigando os zagueiros a se desdobrarem para evitar o gol. Aos poucos, o Inter foi se acertando e avançando mais no campo do Jaconero, tentando triangulações e escapadas pelos flancos.

No entanto, as equipes criavam pouco efetivamente e os goleiros pouco trabalhavam. Aos 46 minutos, Thiago Maia arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Gustavo a fazer grande defesa. No último lance da etapa inicial, o Inter abriu o placar. O árbitro Rafael Klein foi chamado no VAR para um possível pênalti em Borré. Com a confirmação, o atacante colombiano foi para a cobrança e bateu bem, deslocando o arqueiro para fazer 1 a 0.

Atrás do marcador, o Juventude ameaçava uma pressão para tentar o empate no segundo tempo. O atacante Giovanny tentava as jogadas para furar a boa marcação colorada. O Inter postou-se bem e passou a explorar os contragolpes. E, assim, chegou ao segundo gol aos 19 minutos. Anthoni lançou Alan Patrick, que achou bom passe para Borré em progressão. O atacante aproveitou saída ruim de Gustavo e ampliou o marcador.

Além da derrota, o Juventude ainda ganhou uma dor de cabeça no ataque, já que Gilberto saiu no fim do primeiro tempo, sentindo lesão.

Ficha técnica

– Inter: Anthoni; Braian Aguirre, Clayton, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo, 29’/2°T), Thiago Maia (Bruno Henrique, 12’/2ºT), Alan Patrick (Yago Noal, 38’/2°T); Wanderson (Vitinho, 12’/2°T), Wesley (Lucca, 29’/2°T) e Borré. Técnico: Roger Machado.

– Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano, Felipinho; Kelvi Gomes (Nenê, 25’/2°T), Jadson, Jean Carlos (Giraldo – intervalo); Ênio (Batalla, 32’/2°T), Erick Farias (Giovanny – intervalo) e Gilberto (Gabriel Taliari – 42’/1°T). Técnico: Ricardo Mathias

– Arbitragem: Rafael Klein, Maíra Moreira, Cássio Pires Dornelles e Anderson da Silveira Farias.

