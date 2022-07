Tecnologia WhatsApp: nova função permite sair de grupos discretamente

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

O WhatsApp pode ganhar um recurso que permitirá aos usuários sair de grupos de maneira silenciosa, sem notificar os demais participantes. A função foi vista em desenvolvimento primeiramente para o beta do Android já em maio de deste ano, e agora começou a ser desenvolvida para a versão de testes do iPhone (iOS).

Como a novidade ainda não chegou para o público testador, não há previsão também de quando será oficialmente lançada no app estável do mensageiro. A função foi identificada no iOS pelo site especializado WABetaInfo.

Na versão atual do app, quando você sai de um grupo, todos os usuários recebem a notificação. Agora, de acordo com o que foi identificado no novo recurso, a princípio somente os administradores seriam notificados sobre a sua saída.

Em tese, mesmo com o novo recurso seria possível descobrir quem saiu ou não de um grupo, já que a possibilidade de visualizar os participantes ainda estaria disponível para todos os usuários. Além disso, o WhatsApp também trabalha em uma função para ver o histórico de participantes dos grupos – que poderia ajudar a identificar membros que tenham saído silenciosamente.

Não há previsão de quando a função chegará ao beta do mensageiro, mas é possível que esteja disponível nas próximas atualizações.

Apagar mensagens

O WhatsApp está testando na versão beta do mensageiro para Android um novo tempo limite para apagar uma mensagem depois de enviada. De acordo com as informações, a intenção é ampliar o prazo de uma hora, oito minutos e 16 segundos para 60 horas. Atualmente, é impossível apagar algo que tenha ultrapassado o tempo limite em chats individuais ou grupos.

A mudança pode ajudar as pessoas a corrigirem erros de digitação ou envios por engano mais facilmente. É relativamente comum alguém mandar uma mensagem, foto ou vídeo errado nos grupos e depois não conseguir deletar devido ao prazo ter estourado.

Além dessa nova opção, a empresa está desenvolvendo um recurso que permitirá que os moderadores apaguem quaisquer mensagens recebidas em grupos. No entanto, até o momento não foi informado se haverá um tempo limite para que a ação possa ser realizada.

