Saúde Frutas poderosas que ajudam a melhorar a saúde do figado gorduroso

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

o ácido málico presente na maçã previne o aparecimento de cálculo renal e hepático. Foto: Reprodução o ácido málico presente na maçã previne o aparecimento de cálculo renal e hepático. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O fígado é o órgão responsável pela purificação do organismo humano e merece atenção para seu estado de saúde. O mau funcionamento hepático compromete imensamente a qualidade de vida e oferece riscos graves.

Ele se enquadra no grupo de órgãos vitais para as pessoas, como coração, cérebro e pulmões, por exemplo. Além disso, nem sempre só fumantes e sedentários apresentam a possibilidade de ter um fígado com gordura. Se você tem o fígado gorduroso, confira algumas frutas que podem ser úteis.

Gordura visceral

Presença de gordura visceral no fígado não é uma situação tranquila e deve ser considerada como algo a ser combatido. O fígado gorduroso pode trazer diversos problemas à saúde e levar a um mau funcionamento geral do organismo.

A boa notícia é que através da alimentação é possível garantir maior proteção do fígado. Um dos problemas mais frequentes está no acúmulo de gordura visceral nesta região. Para isso, é importante ter uma dieta balanceada a fim de não sobrecarregar esse órgão.

Mudanças alimentares sugeridas:

– Troque óleo de canola por azeite ou óleo de abacate;

– Troque arroz branco por arroz de couve-flor ou arroz integral com grãos;

– Substitua a batata inglesa pela batata-doce;

– O sorvete comum, rico em gordura saturada, deve ser trocado por iogurte congelado;

– Coma frutas low carb (geralmente vermelhas) ao invés das mais calóricas

Dentre as frutas que melhoram o fígado gorduroso estão o abacate, a maçã e o limão.

Abacate

O abacate é uma rica fonte de nutrientes e, com certeza, deve estar inserido na dieta. Ele possui bastante glutationa, que é um tipo de antioxidante capaz de agir diretamente no fígado e proteger o órgão.

Maçã

As maçãs ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue e também podem ser usadas para melhorar a saúde do fígado gorduroso. O alto nível de antioxidantes pode fazer muito bem para o órgão. Mais do que isso, o ácido málico presente na maçã previne o aparecimento de cálculo renal e hepático.

Limão

Produtos cítricos costumam fazer muito bem para a saúde do fígado. O limão é um dos integrantes mais emblemáticos e rico em vitamina C. Você pode investir em laranjas, toranjas, tangerinas e mexericas também.

