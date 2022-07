Tecnologia Windows 11 aumenta presença no mercado, mas Windows 10 ainda é rei

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Não tão ruim: para cada três PCs com Windows 10, há um baseado na versão 11. Foto: Microsoft/Divulgação

Você usa o Windows 11? Se a resposta for negativa, saiba que você faz parte da maioria. Um relatório divulgado pela empresa AdDuplex mostra que o sistema operacional mais recente da Microsoft vem crescendo no mercado, mas ainda está muito atrás do Windows 10 em número de instalações.

A AdDuplex é uma empresa que ajuda desenvolvedores a promover jogos e aplicativos na Microsoft Store. É por isso que o levantamento em questão não considera versões anteriores ou para servidores do Windows (como o Windows Server 2022), muito menos outros sistemas operacionais.

Na verdade, a pesquisa da AdDuplex mostra apenas como está a balança entre o Windows 10 e o Windows 11. Pois bem, o levantamento mais recente, divulgado no final de junho, mostra que o Windows 11 alcançou 23,1% de participação no mercado em relação ao Windows 10.

Mas isso não significa que a nova versão do sistema é um fracasso. Podemos dizer que, para cada três PCs com Windows 10, há um baseado na versão 11 – ou algo perto disso.

Se levar em conta que o Windows 11 foi lançado há um ano, trata-se de uma proporção nada desprezível. A percepção de crescimento no mercado ganha ainda mais força se levarmos em conta que, no relatório divulgado em abril, o Windows 11 tinha registrado participação de 19,4%.

Na ocasião, o Windows 11 não apresentava um crescimento relevante nas medições da AdDuplex. Mas, de lá para cá, houve um incremento de 3,7 pontos percentuais. Não há nenhum indicativo do motivo, mas é provável que esse seja simplesmente um efeito da venda de novos PCs no segundo trimestre de 2022.

De todo modo, vai levar bom um tempo para o Windows 11 ser dominante. Isso porque essa versão não é compatível com computadores antigos (em tese, os que foram fabricados até 2017).

Windows 10 no topo

Para PCs que não atendem aos requisitos de hardware do Windows 11, o Windows 10 continua sendo o sistema operacional recomendado pela Microsoft. Até porque essa versão tem suporte oficial garantido até 2025.

O levantamento mostra que, entre as máquinas com Windows 10, a maioria (38,2%) conta com a atualização 21H2, a mais recente. Na sequência, aparece a atualização anterior, a 21H1 (23,9%).

Certamente, muitos dos computadores com Windows 10 estão aptos a migrar para o Windows 11. No entanto, essa é uma atualização opcional. Não são poucos os usuários que preferem usar o Windows 10 por questão de afinidade ou por não simpatizarem com o Windows 11.

