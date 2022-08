Tecnologia WhatsApp para Windows promete ser mais rápido que a versão web

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Plataforma diz que aplicativo nativo é otimizado para o sistema operacional e vai melhorar experiência dos usuários. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp lançou um aplicativo nativo para Windows que promete ser mais rápido que as versões Web e Desktop. Assim como outras interfaces para computador, a nova ferramenta pode ser usada sem que o celular esteja conectado.

Para baixar o WhatsApp para Windows, basta visitar a página do aplicativo na Microsoft Store neste link. Para conectar o aplicativo à sua conta, siga estes passos:

– Abra o WhatsApp no celular;

– Toque em “Mais opções” (o ícone de três pontinhos) no Android ou em “Configurações” no iPhone;

– Toque em “Aparelhos conectados”;

– Abra o WhatsApp para Windows e aponte a câmera do celular para o QR Code exibido no computador.

Vantagens para Windows

O WhatsApp afirma que criou o aplicativo nativo para Windows e está trabalhando em um para Mac para “melhorar a experiência” dos usuários.

De acordo com a plataforma, os apps nativos “são mais confiáveis e mais rápidos”, além de serem “projetados e otimizados para o sistema operacional do seu computador”.

O aplicativo começou a liberar em 2021 uma nova versão web, em que o usuário não precisa ficar com o celular ativo para enviar e receber mensagens no computador. Quando foi liberada para mais pessoas, a ferramenta foi criticada por não funcionar da forma esperada.

Em abril, o aplicativo chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter após usuários relatarem que ele estava demorando demais para carregar. Em alguns casos, mesmos após as mensagens aparecerem, o histórico do que havia sido enviado antes no celular não aparecia.

WhatsApp para Mac

A versão do WhatsApp para Mac ainda está na fase de testes e foi liberada para alguns usuários no TestFlight, ferramenta da Apple para permitir acesso a aplicativos beta. No momento da publicação, porém, a versão beta já havia atingido o limite de participantes.

Enquanto o aplicativo nativo não chega ao Mac, é preciso continuar usando o WhatsApp Web no navegador ou baixar o WhatsApp Desktop na App Store.

Apagar mensagens

O WhatsApp anunciou que vai permitir aos usuários apagarem mensagens para todas as pessoas nas conversas até dois dias depois do envio.

Antes da atualização, que deve chegar aos poucos, usuários tinham exatamente o limite de uma hora, oito minutos e 16 segundos para clicar em “apagar para todos”. Depois disso, a única opção disponível era “apagar para mim”.

O recurso de deletar mensagens para outras pessoas foi introduzido em 2017, época em que o limite era de apenas sete minutos após o envio.

Para apagar uma mensagem, é preciso segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. No topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção que prefere: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

O anúncio foi realizado através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escrevem que “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia