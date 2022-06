Tecnologia Windows 11 vai mostrar quais aplicativos acessaram câmera e microfone

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Nova ferramenta lista programas que requisitaram dados sensíveis e periféricos. (Foto: Reprodução)

Em tempos de espionagem e ataques com malware, o Windows 11 terá mais um recurso para quem se preocupa com a privacidade. O sistema vai mostrar quais aplicativos acessaram dados sensíveis e dispositivos. Será possível, por exemplo, saber os últimos programas a usar a câmera, o microfone ou a lista de contatos.

O recurso foi adicionado a uma das compilações Preview do Windows 11 e disponibilizado para inscritos no canal de desenvolvedores do programa Windows Insiders.

Com ele, dá para saber mais sobre as requisições de contatos, localização, chamadas, mensagens, capturas de tela, microfone e câmera.

Há algumas limitações. É possível descobrir apenas quais aplicativos acessaram essas informações e quando foi a última vez. Não há informações sobre, por exemplo, quantas vezes eles acessaram, nem em que horários.

As informações ficam no aplicativo Configurações, em Privacidade & segurança e Permissões de aplicativo. Lá, um menu drop-down Atividade recente mostra os últimos acessos para cada uma das informações.

Novidades de segurança – Ainda não há uma previsão de quando o recurso deve estar disponível para todos os usuários, e a Microsoft não anunciou oficialmente a novidade. Mesmo assim, executivos da empresa já falam abertamente sobre o assunto.

David Weston, vice-presidente de empresas e segurança de sistema operacional da Microsoft, fez um tweet sobre a ferramenta de privacidade.

Esta não é a única novidade da Microsoft para segurança do sistema. Em abril, ela anunciou uma melhoria na proteção contra phishing do Microsoft Defender SmartScreen.

Outro recurso futuro é a Personal Data Encryption, que protege dados e arquivos do usuário – a única maneira de acessá-los é se autenticando com o Windows Hello.

Atualização do Whats

O WhatsApp agora permite ocultar as opções “Foto do perfil”, “Visto por último” , “Recado” e “Status” de contatos específicos da agenda. As melhorias, que estavam em testes no beta desde o início do ano, foram anunciadas oficialmente nesta semana e ampliam o leque de privacidade no mensageiro.

Isso porque, até então, existiam apenas três opções de privacidade: “Todos”, “Meus contatos” ou “Ninguém”. Com o update, veio a opção “Meus contatos, exceto…”, que garante mais autonomia aos usuários. Vale mencionar que a função está disponível para iPhone (iOS) e Android.

Para experimentar a novidade, basta acessar o app e tocar nos três pontos disponíveis no lado superior direito da tela. Depois, é só selecionar a seção Configurações > Conta > Privacidade e escolher quais dos recursos deseja personalizar.

Caso as opções ainda não tenham aparecido em seu smartphone, é recomendado acessar a Google Play Store, nos dispositivos Android, ou a App Store, nos dispositivos iOS, e atualizar o aplicativo para a versão mais recente.

