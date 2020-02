Acontece Wine South America se consolida como a maior feira do setor e já conta com mais de 100 vinícolas confirmadas

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Foto: Winesa Divulgação

Pela primeira vez o Brasil ultrapassou o consumo de dois litros de vinho per capita por ano. Cálculos da empresa Ideal Consulting, apontam o consumo de um total de 380,4 milhões de litros de vinho no Brasil em 2019. Dados otimistas como esses aliado à expectativa de crescimento de 2,5% da economia brasileira este ano já mostram reflexos positivos para o mercado do vinho. Prova disso é que a Wine South America – Feira Internacional do Vinho, que acontecerá de 23 a 25 de setembro em Bento Gonçalves (RS), ultrapassou a marca das 100 vinícolas confirmadas em menos de dois meses de comercialização.

O sucesso deste início de campanha, conforme explica Marcos Milaneze, diretor da feira, aponta para a superação das metas da WSA de somar mais de 300 marcas expositoras em 10 mil metros quadrados de pavilhão. “A Wine South America, em sua terceira edição, é a maior, mais completa e principal feira de negócios do setor de vinhos da América Latina”.

A participação de vinícolas nacionais será ainda mais representativa esse ano, atraindo expositores de todas as regiões produtoras do Brasil, especialmente da Serra Gaúcha, que apresentarão seus rótulos reconhecidos por mais de 3 mil premiações já conquistadas no Exterior. A feira ainda terá uma área dedicada aos vinhos e sucos orgânicos, biodinâmicos e naturebas. Os vinhos de autor prometem ser uma atração à parte.

Os produtores de países tradicionais como Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Itália, Espanha e França já confirmaram participação novamente na feira. O desafio para a edição de 2020 é atrair novos países. O primeiro deles, já confirmado, é a exótica Nova Zelândia, legítima representante do Novo Mundo do vinho.

O grande diferencial da Wine South America – o Projeto Comprador – terá continuidade e será incrementado. Estão programadas rodadas de negócios nacionais e internacionais envolvendo um número superior aos 230 compradores da última edição. “Muito além do número superior de participantes, queremos garantir uma qualidade ainda maior dos profissionais presentes na feira focados em realizar negócios”, observa Marcos Milanez.

Entre as novidades, destaque para o espaço “Azeite Experience”, que reunirá mais de 30 olivicultores brasileiros nacionais e internacionais. Durante a WSA, está confirmada a realização do 1º Salão Brasileiro do Azeite de Oliva, em parceria com o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e Embrapa Clima Temperado. O espaço Spirits Brasil vai, mais uma vez, reunir produtores de cachaça e destilados de todo o país. A WSA ainda receberá o Salão Latinoamericano de Enoturismo.

Histórico

Em 2019, a WSA recebeu cerca de 6,6 mil profissionais ligados ao segmento. A representatividade de participantes internacionais se ampliou em 30%, registrando 22 países presentes. O volume de negócios realizados pelas cerca de 300 marcas expositoras alcançou R$ 20 milhões.

Números da 2ª Wine South America

• Maior evento profissional de vinhos na América Latina

• 300 marcas expositoras

• Presença de 13 países expositores, ampliando a internacionalização do evento

• Participação brasileira ainda mais expressiva, com 180 marcas

• Do total, 26% dos expositores (80 marcas) estrearam no evento

• Projeto Comprador contou com a participação de 230 profissionais do Brasil e do Exterior

• Público de 6,6 mil pessoas de todos os estados brasileiros e de 22 países nos três dias de feira

• Volume de negócios de R$ 20 milhões

• 10 mil metros quadrados, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Fundaparque)

Wine South America/ De 23 a 25 de setembro/ Das 14h às 21h (acesso até as 20h)/ Fundaparque, em Bento Gonçalves (RS)/ www.winesa.com.br

