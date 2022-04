Mundo Xangai transforma residências em instalações de isolamento de covid, provocando protestos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Quase toda a população de Xangai está confinada desde o início de abril e muitos se queixam da falta de alimentos e do zelo. (Foto: Reprodução)

Xangai está convertendo prédios residenciais em centros de quarentena para abrigar um número crescente de casos de covid, medida que está provocando protestos de vizinhos preocupados com o aumento do risco de infecção.

Em uma transmissão ao vivo na tarde da última quinta-feira (14) na plataforma de mensagens chinesa WeChat, cerca de 30 indivíduos vestindo trajes de proteção com a palavra “polícia” nas costas podiam ser vistas brigando com outras pessoas do lado de fora de um conjunto habitacional. O vídeo mostra que eles levaram pelo menos uma pessoa.

Uma mulher podia ser ouvida chorando enquanto filmava a cena, que foi assistida por mais de 10 mil pessoas antes de ser abruptamente cortada, com a plataforma WeChat anunciando que continha “conteúdo perigoso”.

“Não é que eu não queira cooperar com o país, mas como você se sentiria se morasse em um prédio onde os blocos estão a apenas 10 metros de distância, todos deram negativo e essas pessoas podem entrar?”, disse a mulher que estava filmando e não divulgou seu nome verdadeiro.

O vídeo não pôde ser verificado de forma independente, mas a disputa foi confirmada pela administração do prédio nesta sexta-feira (15).

O Grupo Zhangjiang, dono do complexo, disse que as autoridades converteram cinco de seus prédios vagos em instalações de isolamento e foram avisados que outros nove prédios seriam convertidos. A empresa disse que transferiu 39 inquilinos para quartos em outras partes do complexo e ofereceu a eles uma compensação.

“Na tarde de 14 de abril, quando nossa empresa organizou a construção da cercas de isolamento, alguns inquilinos obstruíram o canteiro de obras”, disse o grupo em comunicado, acrescentando que a situação já estava resolvida.

Xian

A cidade de Xian, no Noroeste da China, restringirá o movimento e as atividades comerciais dos moradores de sábado a terça-feira, após um novo surto de covid na última semana. Em Xangai, cidade chinesa mais afetada, com mais de 20 mil novos casos diários nos últimos dias, moradores de um condomínio enfrentaram a polícia que pediu que eles cedessem seus apartamentos para isolar infectados. A cidade é o centro de um novo surto de covid que desafia a estrita política de covid zero, que visa eliminar a circulação do vírus, promovida pelas autoridades.

Pelos próximos dias, moradores de Xian devem manter seus movimentos restritos a complexos residenciais, e as empresas foram incentivadas a adotar novamente trabalho remoto ou instalar funcionários dormindo em seus locais de trabalho. Vários locais de entretenimento e cultura serão suspensos, informou o governo local em comunicado.

