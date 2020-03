Celebridades Xuxa fala sobre isolamento com Juno e Sasha e revela que irmã de Angélica está com coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Apresentadora foi entrevistada por Fábio Porchat na internet Foto: Blad Meneghel/TV Record Apresentadora foi entrevistada por Fábio Porchat na internet. (Foto: Blad Meneghel/TV Record) Foto: Blad Meneghel/TV Record

A apresentadora Xuxa, 56, afirmou na noite de sábado (21) que está isolada em casa com o namorado Juno, 56, e a filha Sasha, 21, e revelou que está preocupada pelo fato de as pessoas não estarem levando a sério do risco de disseminação do novo coronavírus.

Xuxa foi entrevistada por Fabio Porchat, ao vivo, nas redes sociais, e contou que foi comprar algumas coisas antes de iniciar o confinamento e viu muitas pessoas pelas ruas, em bares, cafés e restaurantes. “Tem muita gente falando e muita gente não querendo ouvir”, afirmou ela.

“Vai chegar o momento em que a gente vai listar, vai ter seis pessoas da família com a doença. Mas imagine as pessoas que não têm alternativa, que moram no subúrbio, na favela, em lugares em que a aglomeração é necessária. Na minha fundação tinha o caso de 14 pessoas morando numa casinha.”

A apresentadora afirmou ainda que já conhece algumas pessoas que contraíram o Covid-19, como a irmã de Angélica, Márcia Marba. Em sua conta no Instagram, Márcia alertou que a doença não igual a uma gripe. “Ela pega o pulmão, falta o ar e dá pneumonia”, afirmou ela, destacando que o assunto é sério.

No Brasil, já são mais de 1.120 pessoas confirmadas com a doença e 18 mortes. Entre os famosos que já confirmaram estar com a doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, os cantores Di Ferrrero e Preta Gil e as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho.

A apresentadora afirmou que pra ela não tem sido muito sofrido ficar em casa, já que ela costuma fazer isso durante suas férias, e comemorou o fato de estar ao lado da filha, que estava na África e decidiu antecipar sua volta e vir para o Brasil, não para Nova York, como era pretendido.

Xuxa ainda aproveitou pra falar sobre o filme “Rainha”, que está em pré-produção e mostrará a história de sua vida. Ela contou que foi convidada a contar sua história e que deverá abordar inclusive os casos de abuso que sofreu durante a infância e a adolescência, “uma das coisas mais difíceis de abordar”.

Segundo Xuxa, a menina que fará a apresentadora já foi selecionada, mas ainda não há previsão de quando ele será lançado. ​

