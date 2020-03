Celebridades Vitória Strada ganha companhia da namorada em quarentena: “Uma cuidando da outra”

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Vitória Strada está passando ao lado da namorada, Marcella Rica, a quarentena imposta pelo surto do coronavírus. Até o fim da noite de sábado (21), a pandemia já havia feito 18 vítimas fatais no Brasil em mais de 11 mil casos.

A tendência é de um salto no número de notificações no mês que vem. “Eu e a Marcella estamos juntas, uma cuidando da outra. E cuidando de todo mundo, porque é o momento de fazer por nós e por todos”, contou. As atrizes engataram o namoro no carnaval de 2019 e na folia deste ano foram juntas a um camarote na Sapucaí.

Assim como fez Luciano Huck, a protagonista da novela “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo, fez um pedido aos fãs. “Tem que ficar em casa, não sair por nada, só em caso de extrema necessidade. Tenho a esperança de que a gente consiga conter esse vírus e que os desastres não sejam tão grandes”, desejou.

Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), a Kyra da trama das sete está isolada desde terça-feira (17) e driblado a distância dos parentes. “Estou sempre falando com minha família. Meus pais também estão em casa lá no Sul, se cuidando. Como não dá para viajar agora, a gente mantém contato sempre”, explicou.

A gaúcha admitiu estar aflita com a pandemia da covid-19. “Está sendo um momento novo para todo mundo porque não é só ficar em casa. Tem o medo. Vejo as notícias, a situação que a gente está passando. Sem dúvida, não dá para ficar tranquila. É uma preocupação constante”, relatou.

E Vitória contou como vem encarando os dias em casa. “No primeiro dia, fiquei um pouco sem saber o que fazer. Trabalho muito, passo várias horas gravando. Ter um dia sem fazer nada e sem decorar um texto foi um pouco estranho. Mas eu gosto de ficar em casa”, disse.

