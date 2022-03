Geral Youtuber de Brasília que “sorteava” carros de luxo é preso por lavagem de dinheiro

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Em dois anos, os suspeitos faturaram R$ 20 milhões, de acordo com a polícia. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (21), quatro pessoas suspeitas de participação em um esquema criminoso voltado à prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

Entre os detidos está o youtuber brasiliense Kleber Moraes, conhecido como “Klebim”, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, no canal “Estilo Dub”. Os mandados são de prisão temporária, por cinco dias. Os demais presos são: Pedro Henrique Barroso de Neiva, de 37 anos; Vinícius Couto Farago, de 30 anos; e Alex Bruno da Silva Vale, de 28 anos.

Segundo as investigações, o grupo atuava desde o ano passado com o sorteio de veículos em rifas, e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e “laranjas”. Em dois anos, os suspeitos faturaram R$ 20 milhões, de acordo com a polícia.

Após cair no gosto dos seguidores, os veículos eram preparados com rodas, suspensão e som especiais, e os sorteios eram anunciados na internet. Como possuíam milhares de seguidores, as rifas eram vendidas com facilidade. Os valores angariados seguiam para contas de empresas de fachada e eram utilizados para aquisição de novos veículos, que eram registrados em nome de “testas de ferro”.

Em nota, o advogado José Sousa de Lima, que representa os alvos da operação desta segunda, disse que “essa prisão é completamente arbitrária, desproporcional e ilegal. Fruto de uma pirotecnia para criar constrangimentos e fatos midiáticos. Confiamos que o Poder Judiciário corrigirá essa arbitrariedade revogando imediatamente essa prisão”.

Foram cumpridos oito mandados de busca em Águas Claras, Guará e Samambaia, no Distrito Federal. Os investigadores apreenderam nove veículos de luxo, entre eles uma Lamborghini e uma Ferrari. Os carros estão avaliados em R$ 3 milhões cada um.

A mansão do líder do grupo, localizada no Park Way, também foi alvo da operação. Foram bloqueados R$ 10 milhões das contas dos investigados. Além dos veículos de luxo, foram apreendidos vários outros carros, uma motocicleta e um jet-ski.

Esquema criminoso

A operação ganhou o nome de “Huracán”, modelo de carro de luxo. A investigação aponta que a associação criminosa era liderada por youtubers, que promoviam rifas de veículos em redes sociais. A prática é proibida pelo governo federal, por ser considerada exploração de jogos de azar.

Os veículos eram preparados com rodas, suspensão e som especiais, e as rifas eram anunciados em um site. Como possuíam milhões de seguidores, os investigados pela operação vendiam facilmente as rifas, segundo a polícia.

Os valores arrecadados seguiam para as contas de empresas de fachada e eram utilizadas para aquisição de novos veículos, registrados em nome de “testas de ferro”. As informações são do portal de notícias G1 e da Polícia Civil.

