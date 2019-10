15º Congresso da Federasul reúne líderes empresariais em Gramado

A presidente da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul), Simone Leite, abriu com uma rápida saudação o 15º Congresso da entidade propondo uma reflexão sobre o tema desta edição: “O Rio Grande em Transformação”. O encontro, que acontece de 25 a 26 de outubro no Hotel Master, em Gramado, reúne quase 300 participantes, líderes empresariais e dirigentes de entidades, de todo o Estado.

Economia e política estão nos debates do 15º Congresso. “Nossa ideia é trazer para o debate temas que possam provocar reflexão em todos”, afirmou a presidente. Nas primeiras palestras o Congresso vai abordar temas econômicos e na sequência economia e depois um pouco de política.

Além das entidades empresariais, participaram do evento desta sexta-feira os deputados Frederico Antunes e Edson Brum, o secretário Governança e Gestão Estratégica Cláudio Gastal, o prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci, o Fedoca, e o deputado Jerônimo Goergen.

Na abertura do congresso, a presidente e todos os vice-presidentes regionais entregaram ao deputado Edson Brum e ao secretário Cláudio Gastal as 80 macro oportunidades que foram levantadas ao longo do ano pela Federasul visando destravar o progresso e geração de empregos no Rio Grande do Sul.