2ª Marcha pelo Clima para reforçar conscientização climática em Porto Alegre ocorre neste domingo

Como parte da agenda global de luta contra o colapso climático, Porto Alegre terá uma mobilização neste domingo (29), a partir das 15 horas, no Parque da Redenção. Conforme os organizadores, toda a população está convidada para a ação. Recentemente, já foram registradas cerca de 6 mil mobilizações em todo o mundo relacionadas ao tema.

O evento, promovido pela TodaVida, está na segunda edição e, agora, conta com a participação da 350.org Brasil, que realiza ações no Rio Grande do Sul para evitar que um projeto de mina de carvão a céu aberto seja implantado a menos de 20 km da capital gaúcha, entre os municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas.

Além da marcha, serão realizados eventos com a temática durante a semana a seguir, como a segunda edição da Greve Climática Global, no dia 27 de setembro, organizada pela Fridays for Future do Rio Grande do Sul, e o Seminário sobre Mudanças Climáticas, no dia 26 de setembro, na Faculdade Factum, a partir das 18h.

