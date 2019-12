Acontece 47ª Festa do Figo ocorre dias 01 e 02 de fevereiro em Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Maior festa do interior do Município será realizada na localidade de Linha Brasil

Nova Petrópolis, Jardim da Serra Gaúcha e Capital Nacional do Cooperativismo, se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa do Figo. Em 2020, a localidade de Linha Brasil receberá visitantes da 47ª edição do evento. A festa ocorre dias 1º e 2 de fevereiro com uma programação especial que enaltece a fruta, o produtor e traz diversas atrações para o maior evento do interior do Município. A Festa do Figo terá entrada franca no sábado e no domingo. O estacionamento é gratuito.

As soberanas da 47ª Festa do Figo, Rainha Justine de Morais Jahnel Gonçalves, e as Princesas Ingrid Machado e Natiéle Vitória Rauch são as anfitriãs. O evento contará com a comercialização de frutas in natura, variados produtos à base figo, produtos coloniais, chopp, cuca de figo e outras frutas; feira de máquinas e implementos agrícolas, artesanato, flores, mudas de figueiras, entre outros. Nos dois dias do evento haverá almoço servido à mesa.

Além disso, a festa envolve comunidade e visitantes durante as apresentações culturais. O Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein e Wilceu Pause animam o público no sábado, 1º de fevereiro, a partir das 15h. No Festival de Bandas de domingo, 2 de fevereiro, com início às 14h, as Bandas 0800, Miramar Show, Brilha Som e Barbarella prometem agitar o público. Não haverá cobrança de ingresso nos dois dias da Festa.

Segundo o integrante da comissão organizadora do evento, Celso Seefeld, os preparativos para a Festa do Figo 2020 ocorrem de forma intensa. “Mais de 15 mil pessoas são esperadas para a Festa do Figo, que terá cerca de 450 expositores no evento. Muitas atrações e diversão irão garantir o sucesso de mais uma edição da maior festa do interior de Nova Petrópolis”, destaca Seefeld.

As localidades de Linha Araripe e Linha Brasil, ambas situadas ao longo da RS 235 em Nova Petrópolis, destacam-se no cultivo do figo e, de forma alternada, realizam, anualmente, a Festa do Figo. Em 2020, a 47ª edição da Festa do Figo é uma realização da Sociedade Cultural e Esportiva Linha Brasil; conta com o patrocínio da Sicredi e Cooperativa Piá e com o apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis, EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis e Picada Café.

Mais informações sobre a Festa do Figo 2020 em https://www.facebook.com/festadofigonp/. Para mais notícias sobre Nova Petrópolis acesse o site oficial do Município, www.novapetropolis.rs.gov.br. Na página oficial do facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis, facebook.com/novapetropolisrs, encontre informações atualizadas, fotos e vídeos das ações realizadas pela Administração Municipal. Siga Nova Petrópolis no Instagram @prefeituranovapetropolis e no Twitter @prefeituranp.

Programação oficial da Festa do Figo 2020:

Sábado – 1º de fevereiro

10h30min – Abertura Oficial

12h – Almoço

14h – Premiação dos Expositores

15h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein

16h30min – Wilceu Pause

Domingo – 2 de fevereiro

8h – 3° Passeio pelos Caminhos Germânicos – Especial Festa do Figo

10h – Culto Ecumênico

11h15min – Almoço

14h – Festival de Bandas:

Palco externo – Banda 0800 e Miramar Show

Palco interno: Brilha Som e Barbarella

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário