4º Simpósio Internacional Nilo Frantz reúne em Porto Alegre especialistas das universidades de Yale, Stanford, Brown e Valência

Acontece nos dias 23 e 24 de maio, no Hotel Sheraton Porto Alegre, o 4º Simpósio Internacional Nilo Frantz. O evento, que acontece a cada dois anos, vai reunir renomados médicos nacionais e internacionais para debater as novidades nos tratamentos de endometriose, infertilidade e temas obstétricos.

O objetivo do evento é disseminar conhecimento e inovação em prol de melhores resultados e experiências diferenciadas para os pacientes. “Nos reunimos neste Simpósio com a motivação de encontrar caminhos para realizar um sonho em comum: chegar um dia a 100% de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida. Atualmente esta taxa é de 50%”, comenta Dr. Nilo Frantz, idealizador do evento.

O Simpósio traz à capital gaúcha, especialistas consagrados mundialmente como Dr. Carlos Simón ( Stanford ) , Dra. Diana Valbuena Perilla (Valência), Dr, Marcus Jurema(Brown e Stanford ) e Dr. Patrizio Pasquale (Yale).

Estará presente também Dr. Marcos Meseguer (Valência), que vai falar sobre Inteligência Artificial na Reprodução Assistida. Esta tecnologia mede, interpreta e analisa o desenvolvimento embrionário e seleciona de forma mais precisa o melhor embrião para ser transferido ao útero.

Entre os palestrantes nacionais vem à capital gaúcha o Dr. Dani Ejzenberg, de SP, que participou do caso do primeiro bebê no mundo nascido de um útero transplantado de doadora falecida. Nomes como Dra. Simone Mattiello (RS), Dr.Ricardo Pereira (SP), Dr. Thiers Soares Raymundo (RJ) e Dr. Luiz Fernando Dale (RJ) também farão parte deste grande time.

No dia 23de maio, pela manhã, acontece o Curso Pré-Congresso com o tema: Imagem em Reprodução Humana e Endometriose

Deixe seu comentário: