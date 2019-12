Acontece 5 dicas para poupar dinheiro no Natal

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Natal. A correria para comprar presentes e arrumar a casa é grande. Os shoppings e ruas de comércio estão repletos de pessoas buscando os melhores presentes para sua família. Receber o 13º salário ajuda a cobrir os custos extras, pagar as dívidas e/ou comprar os melhores presentes, mas quantos de nós acabam gastando por impulso muito mais do que é necessário para as festas de final de ano?

Conversamos com usuários do banQi, em todo o Brasil para tentar encontrar maneiras pelas quais nossos clientes conseguem economizar dinheiro no Natal. Aqui estão as melhores dicas para fazer boas compras para a família com uma abordagem planejada.

Faça uma lista e verifique-a duas vezes

Os usuários do banQi que nos disseram que se sentiram mais no controle de seus gastos de Natal foram aqueles que relataram o uso de listas ao fazer compras. Quanto mais detalhado, melhor. Para quem você precisa comprar? O que você quer comprar? Quanto você pode gastar? Anote tudo o que você precisa comprar, e todos que você precisa presentear, antes de sair de casa. Tente pensar no que você pode querer comprar para cada pessoa antes de embarcar no caos das compras. Por ter uma ideia relativamente clara do que você precisa, ou deseja comprar, você pode evitar a compra por impulso, já que os frenéticos compradores e músicas estonteantes de Natal o distraem. Faça uma pausa durante as compras para parar e rever suas listas e marcar o que você tem, e lembre-se do que você realmente precisa comprar.

Pesquise os preços

Os preços podem variar consideravelmente entre bairros e lojas. Muitos de nossos clientes disseram que gastam algum tempo para telefonar a algumas lojas para comparar preços. Eles não se importam de viajar meia hora para outro bairro para conseguir um preço melhor. O item é mais barato online? Grandes economias podem ser feitas fazendo uma pesquisa de poltrona antes de sair de casa.

Leia comentários

O preço não é a única consideração quando se compra presentes ou necessidades domésticas. Procure se informar o máximo possível antes de decidir. Quanto mais você souber sobre o produto desejado e as especificações técnicas, maior a probabilidade de tomar uma decisão da qual não se arrependerá depois. Algo que custa metade do preço de outro item não vale nada se for uma especificação incorreta. Faça sua lição de casa, para que você saiba as perguntas certas a fazer e, assim, você acaba comprando coisas que realmente deseja e que atenderão às suas necessidades!

Acompanhe seu gasto

Tome nota do que você está gastando acompanhando sua conta por aplicativo. Quando realmente rastreamos o quanto gastamos durante as compras, isso pode ajudar a concentrar a mente e o orçamento. Use o banQi para receber pagamentos ou adicione um determinado saldo para que você tenha um orçamento específico para trabalhar. Desta forma, você controla seus gastos e os acompanha durante as compras, e não corre o risco de ser cobrado por tarifas bancárias indesejadas.

Cashback e Cartão

Alguns bancos digitais oferecem cashback para determinadas compras, isso significa que parte do que você pagar em uma compra volta para sua conta. No banQi, todas as compras efetuadas por QR code nas máquinas Cielo, devolvem 1% do valor gasto. Você também pode pedir um cartão Mastercard, virtual e físico, sem anuidade nem taxa de entrega.

