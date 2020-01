Acontece Fenin Fashion Outono/Inverno 2020 chega a sua 24ª edição

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Tradicional feira da indústria da moda ocorre de 28 a 31 de janeiro, no Serra Park, em Gramado, com mais de 300 expositores e programação diversificada, que inclui palestras e hub de inovação Foto: Liane Neves Foto: Liane Neves

Mais de 300 expositores, com mais de 800 marcas de vários segmentos da indústria têxtil e acessórios, estarão reunidos na serra gaúcha, a partir da semana que vem, para a FENIN Fashion Outono/Inverno 2020 Gramado. De 28 a 31 de janeiro, no Serra Park, a 24ª edição nacional da mais conceituada e tradicional feira da indústria de moda inverno realizada para lojistas de confecção em compras do Brasil vai reunir importantes marcas, em um espaço de 28 mil metros quadrados. Repaginada, a feira disponibilizará uma programação diversificada, incluindo palestras, desfiles e um Hub de Inovação e Tecnologia, o i.nova FENIN. O credenciamento para participar da Fenin Fashion Gramado 2020 pode ser realizado diretamente no site www.fenin.com.br. A perspectiva de faturamento para esta edição, segundo seu organizador, Julio Viana, diretor da EXPOVEST, é de cerca de R$ 400 milhões, somados os negócios de Gramado e São Paulo, onde a feira foi realizada no começo de janeiro, em formato pocket.

Mercado da serra aquecido em janeiro

Passadas as festividades de Natal e Ano Novo, a Fenin Fashion Outono/Inverno 2020 chega para dar o start nesta nova década aumentando o movimento na região serrana do Rio Grande do Sul, agitando a rede hoteleira, o turismo e a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos e muitos negócios. Consagrada como a melhor feira da indústria de confecção da moda inverno do país e da América Latina, esta edição confirma seu posto graças a uma administração consciente e responsável, que prioriza os clientes lojistas e fabricantes e todo o ecossistema têxtil. Sempre investindo em aprimoramento operacional para privilegiar os expositores da feira e os lojistas em geral, a feira terá uma área de exposição bem segmentada, para favorecer o atendimento ao cliente e dinamizar a circulação dos compradores.

Marcas confirmadas

“Nesta edição estaremos reunindo, mais uma vez, as principais indústrias de confecção de todos os segmentos da moda nacional, incluindo moda feminina, masculina e infanto-juvenil. Vale destacar também a forte presença do segmento jeanswear e malharias retilínea e circular”, adianta Julio Viana. Grandes redes já confirmaram presença em Gramado, entre elas Grupo APA, Arrow, Balboa, Crocker, Global Co (leia-se Nicoboco, Occy, Nica), Edi Saraiva Gravataria, Fatal, Fasolo, Fazzoletti, Gangster, Highstil, Lu Mocellin, Malharia Nacional, Mash, MDF, Mochine, Mooncity, Nicoboco, Oracon, Pacific Blue, Pierre Cardin, Queens, Safira, Sail Voyage, Sallo, Sawary, The Style Box, Tonage, VLC, Zafferano. Grandes malharias de tricô, como Ana Goncalves, Atitude, Diguete, Haes, Katze Tricot, Maria Mariotti, Tricoter e Via Tricot by Juliana Godoy, todas referência em suas áreas de atuação, também estarão lá.

Renovação com startups

Em parceria com a Associação Gaúcha de Startups (AGS), a FENIN Fashion renova-se em 2020 apresentando o hub de inovação i.nova FENIN e o evento Connect Now. Durante a feira, 20 startups estarão reunidas expondo suas soluções voltadas ao varejo e à indústria. São elas: Bimachine, Suiteshare, Kiskadi, Shasta, Lemonapp, Smart Composer VR, Azleads, Checklist Fácil, Iris, Conciflex, Meempresta, Lydia, Try Out e Kolmeiao. O espaço também contará com pitches, matchmaking e palestras exclusivas.

Palestra com Carlos Ferreirinha

O segmento do Luxo tem o constante desafio de não apenas de surpreender, mas encantar e transformar produtos e serviços em desejos, conduzindo a emoção através da experiência. Essa é a arte da gestão que transforma o ordinário em extraordinário. E este será um dos temas da palestra exclusiva “Tempos atuais demandam novas competências – As experiências são as protagonistas”, que Carlos Ferreirinha ministrará no dia 29/01, às 17 horas, na Fenin. Principal formador de opinião sobre negócio e gestão do luxo e premium da América Latina, o português Ferreirinha tem mais de 25 anos de gerenciamento de operações, desenvolvimento de negócios, marketing, comunicação e inteligência estratégica de negócios na área. Foi CEO Brasil e Diretor para América Latina da Louis Vuitton. Em 2001 fundou a MCF Consultoria, que traduz a inteligência da gestão do luxo. Também é líder da Abrael – Associação Brasileira das Marcas de Luxo. Em 2013, fundou em sociedade a Bento Store, reconhecida entre as melhores inovações de varejo do mundo pela revista americana Design Retail em sua lista anual “The Innovators”.

Desfile na Rua Coberta

Também no dia 29 de janeiro, às 20h, o tradicional desfile Fenin Fashion Outono/Inverno será realizado na Rua Coberta. Sob a direção de Madeleine Muller e Éden José, modelos gaúchos que fazem sucesso no Brasil e no Exterior mostrarão as novidades de cerca de dez marcas presentes na feira. “Color Street” mostrará as principais tendências da passarela a partir do DNA de cada marca. “Teremos um inverno mais abusado, com mais cor, alegria e muita influência de estampas”, adianta Madeleine Muller.

Malha Retilínea: a presença especial da moda mineira

Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jacutinga (ACIJA), de Minas Gerais, a Fenin Fashion Outono/Inverno 2020 leva ao Serra Park o Espaço Jacutinga, que reunirá malharias da região para a comercialização do melhor da moda mineira no segmento em que se destaca: a malharia retilínea, tendência outono/inverno. Sob a coordenação do presidente da ACIJA, Luis Alexandre Igayara.

O Grupo RS Moda

Com o apoio do Sebrae, a FENIN Fashion 2020 apresenta o grupo RS Moda. A indústria de confecções e artesanato do Rio Grande do Sul será representada por 21 marcas, que terão a oportunidade de divulgarem seu trabalho, fazerem network com marcas de todo o Brasil, fomentarem suas vendas e mostrarem sua produção. São elas: Farrow (Gravataí), Nina Morena (Caxias do Sul), Ana Rosa Casa de Modas (Novo Hamburgo), Krocco (Porto Alegre), Question (Guaporé), Empório B (Caxias do Sul), Tout au Feminin (Canoas), Declari (Santo Ângelo), Quem Te Viu Quem Te Vê (Igrejinha), Sakis (Erechim), Lu Moccellin (Porto Alegre), Miss Blue (Ivoti), Confecções Tonya Duarte (Porto Alegre), Marcolin (Erechim), Vertical Jaquetas e Uniformes (Novo Hamburgo), Vira Arte (Farroupilha), Jet Stamp (Porto Alegre), AARES – Artesas Redeiras do Extremo Sul (Pelotas), Grupo Canoa (Canoas), Bichos do Mar de Dentro (Pelotas) e Fio&Trama (Pelotas).

