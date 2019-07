O doutor Ernani Calvete, especialista em periodontia, é graduado pela UFRGS em Odontologia em 1983 e especialista na área também pela Universidade de Gotemburgo, Suécia, em 1992. Aqui, ele aborda o crescimento do setor, detalhando os procedimentos corretos. “ A cada dia aumenta o número de pessoas que procuram por implantes dentários. Implantes dentários são pinos de titânio que são inseridos nos ossos maxilares para cumprir a função da raiz dos dentes. Eles são uma forma segura e previsível de substituir dentes perdidos ou que não possam ser salvos. Mesmo quando há limitações, como alguns comprometimentos de saúde ou pouca quantidade óssea, ainda assim a odontologia oferece boas soluções.

São várias as formas de uso dos implantes. Desde a substituição de um único dente até a confecção de dentaduras fixas que substituem todos os dentes de uma arcada. Nas situações mais favoráveis é possível colocar dentes sobre os implantes já no mesmo dia da cirurgia. No entanto, nos casos menos favoráveis, pode ser necessário algum tempo de espera para que ocorra a osseointegração (cicatrização) dos pinos metálicos.

Para decidir a melhor técnica a ser empregada e planejar cada caso os dentistas valem-se de exame clínico, radiografias, tomografias e outros exames complementares”.

