A caderneta de poupança não teve ganho real no ano passado

A distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores a partir deste ano vai gerar um rendimento superior à variação da poupança. (Foto: Reprodução)

A caderneta de poupança não teve ganho real em 2019. O rendimento do investimento ficou praticamente empatado com a inflação, acumulando perda de 0,05% quando descontada a alta dos preços no País. A última vez que isso havia acontecido foi em 2015, segundo dados da Economatica.

Isso quer dizer que, quem investiu na poupança, até viu o saldo crescer ao longo do ano passado, mas esse ganho foi totalmente corroído pela inflação.

A inflação oficial do País, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ficou em 4,31% em 2019, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esses números valem para a chamada “nova poupança”, ou seja, para os depósitos feitos a partir de maio de 2012. Desde essa data, toda vez que a taxa básica de juros (Selic) fica abaixo de 8,5%, como agora, a poupança passa a render 70% da Selic, mais a TR (Taxa Referencial) – e não mais 0,5% ao mês mais a TR.