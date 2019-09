A fé que move a torcida colorada: você costuma fazer superstições?

*Por Bárbara Assmann

Quando queremos muito alguma coisa ou precisamos de ajuda, optamos pela fé. Quem acredita em superstições, costuma fazer promessas. Para a decisão desta noite na Copa do Brasil, alguns colorados contaram para a reportagem de O Sul o que costumam fazer.

A superstição mais abraçada pelos torcedores é o uso de roupas: não pode ser nova, viu? Uma das coloradas usa seu moletom em todos os jogos da Copa do Brasil e está dando certo. Outro usufrui da família como forma de fé. Nada como estar com pessoas especiais, né?! Usar camisa 0 km, nem pensar. Tem que ser a antiga! Outro torcedor usa seu moletom de 2006. “Tá muito velho, mas a esposa me mandou com ele”, comentou. Importante: roupa que já foi usada em jogos que o time perdeu também não pode.

Brincadeiras à parte, cada um tem seu jeito de torcer, de fazer a promessa e de acreditar. “A promessa está no grupo de jogadores, depositamos nossa fé neles”, afirmou um colorado.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: