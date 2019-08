A interferência de Bolsonaro provoca queda de braço com Sérgio Moro e a Polícia Federal

Os gestos de interferência do presidente Jair Bolsonaro na chefia da PF (Polícia Federal) no Rio abriram uma crise e deram início a uma espécie de queda de braço entre o Palácio do Planalto, o órgão e o ministro Sérgio Moro (Justiça).

Desde a manhã de quinta-feira (15), o presidente tem dado sinais de intervenção na PF, o que causou perplexidade e desconforto à corporação.

Em pouco mais de 24 horas, Bolsonaro demitiu o superintendente do Rio, Ricardo Saadi, que sairia por vontade própria nas próximas semanas, contestou o novo nome, de Carlos Henrique Oliveira, que já estava escolhido pela direção-geral, e praticamente deu como certa a nomeação para o cargo de um delegado com quem tem contato desde que foi eleito, Alexandre Silva Saraiva.

Até a noite desta sexta-feira (16), o conflito ainda não havia chegado a um desfecho oficial.

“Quem manda sou eu, vou deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu”, afirmou o presidente nesta sexta.

“Quando vão nomear alguém, falam comigo. Eu tenho poder de veto, ou vou ser um presidente banana agora?”, disse. Bolsonaro ainda citou que “tem que saber o que está acontecendo, ainda mais no meu Estado”.

As manifestações mostraram, na avaliação da cúpula e de dirigentes experientes da PF, uma interferência que há muito tempo não ocorria. O discurso que tem sido usado internamente é que será inaceitável se não houver a nomeação de Carlos Henrique Oliveira, o escolhido da direção-geral da PF, para o comando da superintendência no Rio.

Dirigentes da polícia avaliam que Moro precisará arbitrar o conflito, determinante para o futuro da polícia.

A PF é subordinada ao ministro da Justiça, enfraquecido em meio à divulgação de mensagens que mostram sua atuação em parceria com os procuradores em diferentes processos da Lava Jato e que colocaram em xeque sua atuação como juiz federal.

Moro também tem sofrido seguidas derrotas no Congresso, onde tramita um pacote de medidas anticrime encaminhado por ele no início do governo.

O ministro não comentou o assunto em meio à crise. Ele se calou durante quinta e sexta-feira, publicando algumas mensagens no Twitter sem relação com o tema.

Além disso, segundo as agendas oficiais de Moro e de Bolsonaro, eles não se encontraram.

Já a PF, por meio de nota, rebateu, na quinta, as declarações de Bolsonaro e negou que a troca de comando no Rio fosse por problemas da chefia, mas sim por “desejo manifestado, pelo próprio policial, de vir trabalhar em Brasília, não guardando qualquer relação com o desempenho do atual ocupante do cargo”. O presidente havia citado questões de “gestão e produtividade”.

Se a escolha do ocupante do cargo de diretor-geral da PF é do presidente da República, considerada, portanto, política, as escolhas de cargos internos são da própria direção do órgão. A liberdade interna para nomeações e trocas é tida como um princípio importante para blindar a polícia de pressões externas em sua atuação e nos trabalhos de investigação.

Nesta sexta-feira, horas depois de dizer que é ele quem manda, Bolsonaro arrefeceu e disse “tanto faz” para quem vai ser o comandante no Rio. Ele, no entanto, manteve o que chamou de “sugestão” de Saraiva para o cargo. “Tanto faz para mim. Eu sugeri o de Manaus, se vier o de Pernambuco tudo bem para mim.”

Nome do presidente para a chefia do Rio, Saraiva está na Superintendência da PF no Amazonas desde 2017, escolhido pelo então diretor-geral Leandro Daiello — que deixou o cargo no fim de 2017, sendo substituído por Fernando Segovia.

Quando foi eleito, Bolsonaro teve uma conversa de cerca de três horas com o delegado em sua casa, em sondagem para o cargo de ministro do Meio Ambiente — Ricardo Salles acabou sendo escolhido.

De acordo com dirigentes da PF, Saraiva é um dos maiores especialistas do País no tema.

Carlos Henrique Oliveira é atualmente superintendente de Pernambuco. Ele tomou posse em abril.

A direção da polícia planejava mandá-lo para o Rio no ano que vem, mas decidiu acelerar o processo quando percebeu que havia movimentação para substituição de Saadi, que já manifestava o desejo de sair.

Assim, no novo plano, a troca ocorreria em algumas semanas, mas foi antecipada pelo anúncio do presidente.

A PF do Rio passa por momento delicado, especialmente após o caso Fabrício Queiroz, PM aposentado e ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Ele é pivô da investigação do Ministério Público do Rio que atingiu o senador e primogênito do presidente.

A apuração começou após um relatório do governo federal ter apontado a movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão na conta do ex-assessor do filho do presidente na Assembleia Legislativa do Rio, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017.

Esse caso especificamente não está com a PF, mas há investigações que podem envolver os mesmos personagens.

