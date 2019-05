“A loja física morreu?” Na FBV, diretor da Leroy Merlin ensina como manter uma boa relação com os clientes

O tema “A loja física morreu?” também foi assunto do último dia da Feira Brasileira de Varejo (FBV). A temática foi abordada pelo diretor de comunicação e marketing da Leroy Merlin Brasil, Paulo José.

A palesta abordou, em um primeiro momento, o exemplo da “Geração Touchscrern”. Segundo Paulo José, o novo comportamento do consumidor influencia diretamente na compra ou não de um produto. “A relação da marca com a loja começa nas redes sociais e, postagens de amigos. Isso muitas vezes define a ida do cliente até a loja física ou não”, explica. O diretor falou ainda sobre o papel de uma loja e a relação interpessoal com cliente. “A relação é de pessoa para pessoas, por exemplo, se você for chamado pelo nome ou por um número na entrega de um pedido na cafeteria, isso identifica a proximidade que loja tem com o seu cliente. Ser chamado pelo nome gera uma proximidade”, relatou.

Paulo José aproveitou para ressaltar a agilidade do consumidor com o crescimento do mercado tecnológico e das compras onlines. “Hoje 48% dos consumidores sentem que eles sabem mais do que o próprio vendedor. Cerca de 140 milhões de pessoas, ou seja, 70% dos brasileiros estão conectados” comentou o executivo.

Para finalizar ele chamou atenção para o tratamento com o cliente, tanto em lojas físicas como em lojas onlines: “O consumidor quer uma marca com propósito transparente, amor, protagonismo e muito comprimento”.

