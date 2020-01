Acontece ABRH-RS abre inscrições para os prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2020 e apresenta novidades para a edição

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Em 2020, foram criadas novas modalidades da categoria Organização do Top Ser Humano - Desenvolvimento e Administração - e do Top Cidadania - Comunidade e Sustentabilidade. Na foto, os vencedores de 2019 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As inscrições para os prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2020, promovidos pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), estão abertas. As empresas, profissionais e estudantes interessados podem efetuar a inscrição pelo site da instituição até o dia 13 de março. Em 2020, a ABRH-RS criou novas modalidades para a categoria organização dos prêmios. O Top Ser Humano conta com as subdivisões Desenvolvimento e Administração. Já o Top Cidadania apresenta as subcategorias Comunidade e Sustentabilidade. Por meio destes reconhecimentos, a ABRH-RS busca promover um movimento contínuo e positivo no mercado, inspirando outras empresas a implementarem boas ideias na área da responsabilidade social e valorizando o trabalho de seus colaboradores. A cerimônia de premiação dos cases vencedores será no dia 30 de setembro de 2020.

“Propor iniciativas como os cases vencedores do Top Ser Humano e do Top Cidadania agregam valor às organizações e à sociedade, tendo em vista que profissionais valorizados aumentam a produtividade, além de compreender e abraçar o propósito e a cultura empresarial. As premiações disseminam práticas de excelência no cenário corporativo que estimulam a qualidade de vida dos colaboradores, além de incentivar ações inovadoras”, afirma a presidente da ABRH-RS, Crismeri Delfino Corrêa.

O legado do Top Ser Humano soma mais de 25 anos e mais de 400 cases de empresas dos mais variados segmentos. O objetivo principal é distinguir ações relativas à gestão ou desenvolvimento do ser humano no âmbito das organizações para o crescimento pessoal e de empresas. Neste ano, a categoria organização será dividida nas modalidades Desenvolvimento, cujas iniciativas contribuíram com a melhoria do desenvolvimento de pessoas e organizações, e Administração, que contempla projetos com evolução na infraestrutura, qualidade e eficácia dos serviços de Gestão de Pessoas.

Um anexo ao reconhecimento é o Personalidade Top Ser Humano, que a cada ano é entregue para uma liderança que se destaca pela atuação em prol da gestão de pessoas do Rio Grande do Sul. Mais de 20 executivos já receberam o prêmio, entre eles: o diretor-geral da ICH Administração de Hotéis, que detém as marcas Intercity Hotels e Yoo2, Alexandre Gehlen (2019); o vice-presidente sênior das divisões de Manutenção & Performance e Otimização de Processos Industriais da Sindus ANDRITZ, Luis Binotto (2018); o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica (2017); o diretor-presidente da STEMAC, Jorge Luiz Buneder (2016); o presidente da Central Sicredi Sul, Orlando Muller (2015); e o diretor-presidente das Bebidas Fruki, Nelson Eggers (2014).

O prêmio Top Cidadania, criado em 2001, mantém a novidade lançada na última edição, na qual foram aceitas iniciativas sustentáveis, além de ações comunitárias. A subcategoria Comunidade visa reconhecer projetos sociais com foco na população em situação de vulnerabilidade social. Já a modalidade Sustentabilidade busca condecorar atitudes que geraram retorno positivo nas dimensões dos três pilares sustentáveis: social, ambiental e econômico. Ao total, mais de 170 cases foram vitoriosos.

Para mais informações sobre as categorias e novas modalidades, além de todas as informações sobre edições anteriores, acessar o site www.abrhrs.org.br.

