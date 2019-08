Agência do Banrisul na Expointer irá atender todos os dias da feira

Para atender os visitantes da 42ª Expointer, que acontece de 24 de agosto a 1º de setembro, o Banrisul terá uma unidade bancária instalada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A agência fica localizada próxima à Praça Central. O horário de atendimento da agência será das 10h às 17h, inclusive nos finais de semana.

Já a sala de autoatendimento estará aberta das 8h às 20h. O espaço contará, ainda, com uma área de câmbio, disponível das 10h às 15h, para quem quiser vender dólar e euro em espécie. No local, também irá funcionar a plataforma de atendimento para oferecer e comercializar produtos e serviços do Banrisul, como consórcios, seguros, cartões de crédito, linhas de crédito pessoal e para empresas, entre outros.

Os produtores rurais, cooperativas e empresas do setor rural interessados em financiamentos serão atendidos no estande de Agronegócios do Banrisul, localizado no Parque de Máquinas.

