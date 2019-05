Agência Moove trabalhará na publicidade da rede gaúcha Vida Farmácias

A agência gaúcha de publicidade Moove vai atender a conta publicitária da Vida Farmácias, uma rede de farmácias localizadas no Rio Grande do Sul com mais de 200 lojas espalhadas pela Região Metropolitana e interior do estado. A agência será responsável pelo reposicionamento da marca no mercado, trabalhando na identidade visual e na revisão de processos de trabalho.

A diretora de atendimento, Rosângela Lopes, explica que a agência ainda fará o planejamento estratégico para 2020, conforme as metas e os objetivos de expansão. Já José Luiz Fuscaldo, sócio-diretor da Moove, disse que a agência “vem intensificando ações no sentido de fortalecer a atuação no varejo. A parceria com a Rede Vida Farmácias é uma grande oportunidade para consolidar nossa operação nesse setor”.

A Rede Vida Farmácias foi fundada em maio de 2005 para fortalecer pequenos e médios empresários do setor diante de um mercado concorrido e competitivo. A proposta é o trabalho de forma associada, com o objetivo de oferecer produtos e serviços diferenciados, de qualidade e variados nas áreas de medicamentos e perfumaria.

Deixe seu comentário: