Agosto de muita Música no ParkShopping Canoas

O mês de agosto será animado e de muita música no ParkShopping Canoas. Quem estreia no palco nesta sexta, dia 2/8 é o músico Bruno de Ros. O cantor Jahn apresenta seu show todas as quartas-feiras do mês, a partir do próximo dia 7/8. Os músicos se revezam semanalmente no palco da Praça de Alimentação, no piso L3, das 19h às 21h. O Música no Park é uma atividade gratuita, com apresentações musicais ao vivo duas vezes por semana.

