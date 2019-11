Aliados aconselham Bolsonaro a mudar discurso sobre a Globo

Jair Bolsonaro foi aconselhado por aliados a mudar o discurso contra a Globo. Na avaliação dos bolsonaristas, “para não jogar a Globo no colo da esquerda”, o presidente deveria parar de chamar a emissora de petista, segundo informações da Coluna Radar da revista Veja.

A estratégia foi discutida na sexta-feira, depois que o núcleo palaciano acompanhou os primeiros passos de Lula fora da cadeia. A exemplo de Bolsonaro, Lula também atacou a emissora. “O momento agora é de deixar Lula xingando a todos e a tudo”, diz um interlocutor palaciano.

Os bolsonaristas argumentam que não querem dar motivos ou estimular uma aproximação da emissora com petistas, caso Lula decida adotar um discurso mais ao centro — isso mesmo, os bolsonaristas não descartam a versão “Lulinha Paz e Amor”.

Em tempo, Bolsonaro pode deixar de usar o PT para atacar a emissora, mas não deixará de bater porque “dá Ibope” criticar a empresa.

Primeiro discurso

De acordo com informações do blog de Ricardo Noblat, da revista Veja, o primeiro discurso de Lula livre foi mais do mesmo que ele tem dito desde que a Justiça o autorizou a conceder entrevistas ainda no cárcere – críticas ao ex-juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava-Jato de Curitiba, a reafirmação de que é um homem inocente e injustiçado, estocadas no presidente Jair Bolsonaro e a promessa que voltará em breve a percorrer o país.

Houve lugar até para menções a dona Lindu (Eurídice Ferreira de Melo), sua mãe, hoje, nome de parque no Recife, que, segundo ele, nasceu analfabeta e morreu analfabeta. A chamar a atenção, porém, a raiva que guarda da Rede Globo de Televisão, e que fez questão de manifestar logo de saída. É isso, e aparentemente só isso, que o aproxima de Bolsonaro e dos seus filhos.

Lula não perdoa a Globo por achar que ela foi o principal instrumento usado por Moro e pelos procuradores para emporcalhar a sua e a imagem do PT, levando-o a ser condenado e preso. Da mesma forma, Bolsonaro vê a Globo como inimiga por tratá-lo de modo crítico desde que tomou posse e de ter envolvido seu nome no caso da morte de Marielle Franco.

Mas há uma diferença de comportamento entre os dois. Quando presidente por duas vezes, Lula jamais usou o poder do cargo para prejudicar diretamente a Globo nem qualquer outro veículo de comunicação. Bolsonaro só tem feito isso, sem sequer esconder. Nunca antes na história deste país um presidente da República atacou tanto a imprensa quanto Bolsonaro.