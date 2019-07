Almoço típico no Cardápio de Nossa Senhora dos Navegantes

Antecipando as comemorações tradicionalistas do Rio Grande do Sul, acontece no domingo, 04 de agosto, o Carreteiro de Navegantes. O almoço será servido no salão de eventos da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, com ingresso a R$ 25.

No cardápio, carreteiro de charque, feijão mexido e saladas variadas. A renda será revertida para as obras sociais do Abrigo Monsenhor Felipe Diel, mantido pela Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes.

No mesmo final de semana, dias 03 e 04, ocorre o Brechó Beneficente, com peças de vestuário, calçados e bazar.

