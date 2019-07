Anderson Daronco será o árbitro do clássico grenal 421

*Valéria Possamai

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a escala de arbitragem para o Grenal 421, que ocorre no próximo sábado. Anderson Daronco será o árbitro principal do duelo no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Daronco completam a equipe de arbitragem, Rafael da Silva Alves, assistente 1, Elio Nepomuceno, assistente 2, e Lucas Guimarães, o quarto árbitro, todos do RS. O árbitro de vídeo ficará a cargo de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

