Anitta nega romance com Gabigol após foto com boné do Flamengo: "Comigo não"

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

"Só pego gente solteira. Comigo não tem essa não", disse a cantora Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta curtiu um dia de praia com amigos no Rio de Janeiro na sexta-feira (10) e, na internet, deu explicações sobre um dos acessórios que usava: a cantora estava com um boné do Flamengo, time do qual Gabigol é atacante.

Nos primeiros dias do ano, o jogador do time carioca foi visto na mesma casa noturna que a cantora, em Florianópolis, e teria tentando ficar com ela. “Vamos viver! Nem comecem a história por causa do boné [risos]. Esqueci o meu em casa e Doug Romeu me emprestou esse”, justificou-se a artista, que comandou a abertura do Festival de Saquarema com look trendy.

Mesmo com a legenda, muitos internautas mencionaram o atleta nos comentários. Um deles recebeu resposta da “Poderosa”. “Pega o Gabigol mesmo!”, exclamou o seguidor. Anitta, então, descartou o suposto romance. “Só pego gente solteira. Comigo não tem essa não”, disse a carioca, que já havia deixado de seguir o jogador na internet. Gabigol era namorado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, mas os dois colocaram um ponto final na relação antes do Réveillon.

