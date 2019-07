Antonia Fontenelle utilizou redes sociais para comemorar vitória em processo pela herança de Marcos Paulo

Antonia Fontenelle utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (10), para comemorar a vitória em uma ação movida contra as filhas de seu ex-marido Marcos Paulo, diretor da TV Globo morto em 2012. Após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a atriz foi reconhecida como uma das herdeiras do ex-companheiro, em uma disputa judicial que teve início há quase sete anos.

“Meu advogado me liga para dizer que finalmente, depois de sete anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, é uma vitória moral”, declarou visivelmente emocionada em seus stories.

Antonia terá direito a 12,5% do patrimônio, segundo a decisão da Justiça. De acordo com Diego Senra, advogado das filhas de Marcos Paulo, as clientes dele não pretendem recorrer.

“Eu queria dizer para as mulheres desse País que não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca abaixem a cabeça pra ninguém. O Brasil tem justiça, sim. Grite! Contra fatos não há argumentos”, completou Antonia Fontenelle. “Há sete anos eu estava sendo humilhada, esculachada, menosprezada. Eu nunca desisti.”

Carlos Sanseverino, advogado da atriz, afirmou que considera a vitória “extremamente importante, porque os três desembargadores concordaram que esse é um direito de Antonia”.

Outro lado

Em nota, as filhas de Marcos Paulo também disseram acreditar terem dado um grande passo para uma solução do problema. Leia o texto completo divulgado pelo advogado Diego Senra.

Considerando o julgamento realizado no tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro nesta quarta feira, as herdeiras do sr Marcos Paulo acreditam terem dado um grande passo para solução deste litígio, que se desenrola há anos. Gostaríamos de esclarecer que em momento algum as filhas e herdeiras de Marcos Paulo se colocaram contra qualquer questão de reconhecimento da Sra Antonia Fontenelle como companheira de seu pai. As mesmas tiveram o tempo todo que lidar com uma super exposição desnecessária na mídia e durante 7 anos conviver com esse assunto que tanto as entristece. A Sra Antonia reenvidicou 60% do espolio de Marcos Paulo que a justiça entendeu ser improcedente e esse foi o único ponto de discordância entre as partes. Na decisão de hoje a justiça concedeu a Sra Fontenelle o direito 12,5% do patrimônio deixado por Marcos Paulo. Vale ressaltar que as herdeiras estão de acordo com a decisão e não pretendem recorrer da mesma.

Disputa

Antes de sua morte, Marcos Paulo fez um adendo por escrito ao seu testamento original, de 2005, em que deixava todos os bens às três filhas: Vanessa, fruto de seu relacionamento com Tina Serina, Mariana, filha de Renata Sorrah e Giulia, que nasceu de seu relacionamento com a atriz Flávia Alessandra. Na carta, ele expressou a vontade de que Antonia, sua última esposa, ficasse com 60% do dinheiro aplicado em investimentos, previdência e o valor disponível em conta bancária. No entanto, o documento não foi reconhecido em cartório, dando início à disputa judicial.

Desde então, as herdeiras têm movido uma série de ações para que os direitos de Fontenelle como herdeira não sejam reconhecidos. Em agosto de 2017, uma decisão da Justiça reconheceu a atriz como herdeira. Em 2018, no entanto, a ministra Isabel Gallotti excluiu a atriz da herança do ex-marido, alegando que o documento apresentado não é válido legalmente. As informações são da revista Veja.

