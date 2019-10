Aos 71 anos, morre presidente do Sincodiv-RS e diretor da Fenabrave-RS, Fernando Esbroglio

Morreu na madrugada desta quinta-feira (31), Fernando Augusto de Carvalho Esbroglio, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) e diretor geral regional da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-RS). O empresário atuava na gestão das entidades desde 2011 e estava em seu terceiro mandato, onde permaneceria no cargo até 2020. Esbroglio era natural de Porto Alegre e estava com 71 anos. Ele foi vítima de um infarto.

Sua paixão por carros desde muito novo o levou a empreender no setor. Em 1988, fundou a revenda Fox Veículos, sendo pioneira em estabelecer padrões de qualidade e estrutura aos moldes de uma concessionária. Já em 1994, a empresa se tornou distribuidora Nissan. Entre os anos de 96 e 99 também distribuíram a bandeira Asia Motors e em 2000 adquiriram a concessão Mitsubishi no Rio Grande do Sul. Esbroglio estava no setor há mais de três décadas, e atualmente com duas lojas Fox Mitsubishi em Porto Alegre.

Na família, deixa a esposa, Ana Jung, dois filhos, Renata e Guilherme, quatro enteados, Guilherme, Maurício, Frederico e Ana Carolina, e ainda suas netas: Marta, Natália e Maria Carolina.

O velório está marcado para esta sexta-feira (1º) na Capela 6 do Cemitério da Santa Casa, às 8h, na avenida Professor Oscar Pereira, número 423, bairro Azenha, em Porto Alegre. Às 11h, haverá a cerimônia de despedida e, na sequência, a cremação.