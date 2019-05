Articulação de Onyx Lorenzoni restabelece boa relação com o Congresso

A articulação política do ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni,que ontem reuniu-se com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), distensionou as relações do governo com o parlamento e permitiu que a pauta voltasse a fluir. Um tema delicado, a Medida Provisória 870 que trata da reestruturação administrativa reduzindo de 29 para 22 o número de ministérios foi encaminhada. Para isso, contribuíram os partidos do Centrão, PP, DEM, PR, PRB, MDB e Solidariedade que desistiram de pressionar pela recriação do Ministério das Cidades.

Marchezan quer faturar com venda de fibra ótica

De olho em mais uma fonte de receita, a prefeitura de Porto Alegre poderá vender ou repassar para a concessão privada uma rede de aproximadamente 1000 km de fibra óptica em contratos de 15 a 20 anos. A informação foi trazida ontem pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, ao participar do Painel Telebrasil 2019, em Brasília.

Governadores do Sul e Sudeste em Gramado

Será neste sábado em Gramado, o encontro dos governadores do Cosud, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Eduardo Leite (RS), Carlos Moisés (SC), Ratinho Júnior (PR), João Doria (SP), Wilson Witzel (RJ), Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG) debaterão a Reforma da Previdência e a renegociação de dívidas com a União. O grupo de governadores representa os sete estados mais ricos do País.

Autor do texto da Reforma Tributária em Porto Alegre

Autor do texto da Reforma Tributária aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o economista Bernard Apy garante que “com reforma tributária, poder de compra poderá crescer 10% em 15 anos”. Ele desembarca no dia 7 de junho, em Porto Alegre, para um grande evento sobre a Reforma Tributária, promovido pelo IET, Instituto de Estudos Tributários. O evento terá como tema “Reforma Tributária em Debate”.

Banrisul debate área digital

O governador gaúcho Eduardo Leite projetou ontem, ao lado do atual presidente do Banrisul Luiz Gonzaga Mota, um futuro positivo na área de investimentos do setor digital, ao afirmar que “queremos usar o que temos de melhor para mudar nossos serviços da era analógica para a era digital. Estamos colocando o Rio Grande do Sul no cenário mundial. Temos 12% da formação acadêmica nacional. Pretendemos transformar os serviços do Estado em 100% digitais. Olhamos para o passado com orgulho, mas nos voltamos para o futuro visando novas façanhas”. Foi durante o 12º Fórum Internacional de TI Banrisul realizado no auditório do Bourbon Counmtry, em Porto Alegre.

O futuro do presidente do Banrisul

A performance do Banrisul, com sucessivos êxitos de gestão,refletidos nos balanços do banco gaúcho, poderão levar o seu presidente Luiz Gonzaga Mota,a ocupar um novo espaço relevante na gestão do governo.

