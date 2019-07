Ator de ‘As Branquelas’ diz que filme pode ganhar sequência

Quem nunca viu o filme As Branquelas (2004), no mínimo, sabe de qual longa se trata. A notícia é boa para os fãs: o sucesso deve voltar aos cinemas com uma continuação. A afirmação partiu do comediante e ator Terry Crews, no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, da televisão norte-americana.

Em 2009 também surgiram rumores sobre o As Branquelas 2, quando a Sony até iniciou um projeto para o filme. Em 2015 não foi diferente: um dos atores principais do filme, Marlon Wayans, começou o papo no Instagram e, nas redes sociais, até fez uma campanha para reviver a comédia.

