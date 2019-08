Auxiliadora Predial lança projeto alto padrão

A Auxiliadora Predial está lançando o projeto Alto Padrão, com o objetivo de ampliar sua liderança no mercado de vendas e reforçar a credibilidade e confiança da marca.

“Desde 1931, participamos da vida das pessoas e de muitos momentos importantes e decisivos de suas trajetórias. O Alto Padrão vem para reforçar esse apoio no próximo passo dessas histórias”, destaca Márcio Ramos, Presidente da Auxiliadora Predial.

Matheus Kurtz, Diretor de Vendas e Franquias da Auxiliadora Predial, acrescenta: “Temos como propósito ajudar as pessoas a morar bem. Ao longo da vida, essas pessoas trabalham e se esforçam para conquistar sua plenitude, e acreditamos que podemos ajudá-las a conquistar o seu alto padrão imobiliário. Para nós, Alto Padrão não é luxo, materiais caros ou um bairro específico. Para nós, Alto Padrão é atendimento diferenciado e olho no olho, oferecendo aos nossos clientes a melhor experiência na compra e venda de um imóvel”.

Esse projeto contempla o lançamento de um ambiente exclusivo no site da Auxiliadora Predial, apresentando os imóveis que passaram por uma curadoria imobiliária. Essa curadoria seleciona o imóvel pelo seu elevado padrão construtivo e de acabamento, destacando-os com fotos profissionais e descrição completa de suas características. Além disso, a empresa ainda conta com o melhor time de corretores especialistas nesse segmento e uma estrutura física para atendimento a todos os clientes, proprietários e compradores de imóveis.

Para 2019, a Auxiliadora Predial prevê atingir R$ 1 bilhão em vendas no ano, resultado superior aos R$ 820 milhões atingidos no ano passado. Kurtz destaca que o primeiro semestre do ano foi marcado por um resultado superior a R$ 400 milhões em vendas.

A Auxiliadora Predial conta hoje com mais de 600 corretores e mais de 2.000 funcionários, 34 unidades (entre lojas próprias e franquias), administrando mais de 3.100 condomínios no RS e SP e mais de 10 mil imóveis alugados. Conta ainda com mais de 60.000 opções de imóveis à venda e 5.000 para locação.

