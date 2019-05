Baixa de Matheus Henrique abre incógnita no time do Grêmio para encarar o Galo

*Valéria Possamai

Após o empate pela Copa do Brasil, o Grêmio já virou a chave voltando as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer na competição, o time de Renato realizou o último de preparação nesta sexta-feira em busca dos primeiros três pontos contra o Atlético-MG, adversário desta rodada.

Para o jogo que ocorre neste sábado, na Arena, o time segue com baixas. Kannemann, Paulo Miranda, Bruno Cortez e Luan são desfalques por problemas físicos, além de Matheus Henrique, suspenso.

Com uma lista de ausências, a boa notícia ficou por conta de dois retornos. Na lateral, Leonardo Gomes volta a ficar à disposição após ser liberado para acompanhar o nascimento do filho. No ataque, Diego Tardelli também está recuperado e volta a ficar à disposição do time.

Com a baixa no meio-campo, a formatação do tricolor abre incógnita. Para substituir Matheus Henrique, Michel, Rômulo e Thaciano são os principais candidatos. A escolha da peça influência diretamente na zaga.

Para formar a dupla da linha defensiva com Geromel, Michel é a principal alternativa como improvisação. Mas Romulo também aparece com opção. Além disso, o time também tem o jovem da base Rodriguez, que ainda não estreou pelo profissional.

Geromel é poupado do rachão

No último treino do time realizado nesta sexta-feira, a primeira parte foi fechada à imprensa. Quando os portões foram abertos, os jogadores realizavam o tradicional rachão, sem a presença de Pedro Geromel. Apesar da ausência, o zagueiro estará na partida deste sábado.

Diego Tardelli recuperado, treinou normalmente e não está descartada a presença do atacante entre os titulares desde o início contra o Galo.

O provável Grêmio contra o Atlético-MG tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Maicon, Romulo (Thaciano), Alisson (Tardelli), Jean Pyerre, Everton; André.

Com apenas dois somados na competição, o tricolor gaúcho está na zona do rebaixamento. O duelo contra os mineiros ocorre às 19h, na Arena.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Grêmio e Atlético-MG pela Rádio Grenal, FM 95,9.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas