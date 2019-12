Acontece Baixo Barra inaugura primeira fase no BarraShoppingSul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Novo polo de gastronomia tem operações inéditas no RS Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

O Baixo Barra inaugura sua primeira fase na segunda quinzena de dezembro consolidando um novo polo de alta qualidade gastronômica na capital. Os clientes passam a contar com opções inéditas no Rio Grande do Sul – como Pobre Juan, uma das mais conceituadas casas de carnes do Brasil, e Tartuferia San Paolo, com pratos criados à base de trufa. Os amantes da comida japonesa terão a opção do tradicional Daimu; para quem busca uma comida saudável e saborosa a Naked Experience oferece pratos diversos nessa proposta. E a pizza napolitana com ingredientes frescos e sabores especiais será a proposta da Pizza Mood, que tem como destaque a fermentação da massa. Para o happy hour, a novidade é o Brava, com foco em queijos, vinhos e charcutaria.

O Baixo Barra reforça o mix já consolidado com Grand Cru, Um Bar & Cozinha, Bah, Outback, Aplebee’s, Mamma Mia, além da Lindt, Bacio di Latte, Chocólatras e Champanharia Natalício. Em 2020, ainda inaugura o Fogo Gastronomia Contemporânea, que trabalha com carnes e legumes feitos no fogo, e a Mercearia Bresser, espaço de pizzas paulistano.

O ano de 2019 será um marco para a história do BarraShoppingSul que, após completar 11 anos de mercado, olha para o futuro e foca sua estratégia de longo prazo em três pilares: experiência, gastronomia e entretenimento”, destaca o superintendente do BarraShoppingSul, Eduardo Vitagliano.

Para concretizar a nova fase, a Multiplan investiu R$ 35 milhões no shopping em novo projetos que tiveram início no final de 2018. A mudança iniciou na repaginação do estacionamento coberto e abertura do novo acesso ao shopping com a chegada da Centauro, Cacau Show e Ri Happy Baby.

No primeiro semestre de 2019 foi a vez do BarraCadabra, uma nova área de lazer infantil que ocupa 2.500 metros quadrados na parte externa do shopping com capacidade para receber até 1.000 pessoas. Agora no segundo semestre o foco é o Baixo Barra. Em 2020, iniciam as obras da segunda fase do Baixo Barra, que vai integrar a área interna com a externa, criando lounges de convivência ao ar livre e um calçadão em toda extensão do shopping, aproveitando a localização privilegiada em frente ao Guaíba.

As mudanças já começaram a trazer resultados positivos. Após a inauguração do BarraCadabra, o fluxo de visitantes cresceu 10,5% e as vendas aumentaram 5,2% de abril a outubro de 2019, comparado ao mesmo período de 2018. As vendas com alimentação cresceram 15% e de entretenimento mais de 20%. A expectativa é que neste Natal o faturamento aumente 6% sobre o Natal anterior. O shopping vai encerrar o ano com a inauguração de 38 operações. “Nossa taxa anual de vacância fechará em 1,8%. Estamos com mix bem consolidado, com operações exclusivas”, afirma Vitagliano.

O Centro de Eventos do Barra também é uma âncora importante para atração de público. Em 2019, foram realizados cerca de 70 eventos, com passagem de aproximadamente 80 mil pessoas. “O BarraShoppingSul vai ser cada vez mais um local de experiência usufruindo de todo potencial da localização em frente ao Guaíba, com um polo de lazer, gastronomia e moda. O ano de 2019 foi de transformação e já conseguimos sentir os reflexos positivos na operação. No próximo ano vamos consolidar esses investimentos. Mas ainda tem bastante novidade por vir”, salienta Vitagliano.

