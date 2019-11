Boa Pitada chega ao mercado para regar o consumidor com cardápios saudáveis e variados, através de serviços de tele-entrega. A iniciativa é do renomado chef Jorge Nascimento

“Tornar a vida mais feliz e mais prática”. Assim o renomado chef Jorge Nascimento define o objetivo do novo cardápio que oferece aos consumidores, com uma ampla linha de opções para almoços, jantares, happy hours, eventos e petiscos, através de serviços de tele-entrega. Sob o guarda-chuva de sua empresa, há três meses em operação na Capital, a Boa Pitada, o chef vem direcionando a proposta do que ele denomina de “fábrica de comida” a um público seleto, que não abre mão de “uma comida saborosa a preços não exorbitantes”, com uma média de 20% abaixo dos praticados pela concorrência.

Jorge Nascimento diz que alguns itens inseridos na linha ofertada pela Boa Pitada nasceram a partir de sua experiência em viagens no exterior, onde percebeu, principalmente na Alemanha e França, que as pessoas gostam de chegar em casa, abrir uma garrafa de vinho ou cerveja, regados a petiscos que culminam em uma refeição leve para uma ou duas pessoas. Foi o mote para a criação dos chamados Belisques do Chef, com sugestões que passam por pastinhas, pontuadas por azeitonas recheadas, caponatas, cogumelos, patês, terrines, pães entre outras. “Temos uma vasta linha de pães artesanais”. Opções também passam pela linha de Comidas Congeladas, integradas por um menu especial onde desfilam o Bacalhau à Moda da Anita (com legumes), o Fettuccine al Funghi Frescci, o Filé Napolitano (com queijos, tomates e espaguete de legumes), o Salmão ao Molho de Mel e Mostarda e o Tatu ao Molho de Cerveja Preta.

Há 30 anos no segmento, o chef Nascimento iniciou sua atividade em São Paulo e depois retornando ao Sul, comandou a cozinha de inúmeros restaurantes que marcaram época como dos hoteis Everest, Holliday Inn, Dall’ Onder, Casa da Montanha, Laje de Pedra e Alpestre, com passagens por empresas varejistas nacionais, além da atuação em consultoria, que mantém ainda hoje. Esta vasta experiência, regada a participações em programas de televisão e a autoria de um livro de gastronomia – o Ocasiões, permitem ao chef uma visão ampla do mercado. Na sua percepção, as pessoas querem qualidade, produtos frescos e o mais natural possível. Por isso mesmo, ele não abre mão de preparar os próprios caldos e buscar fornecedores confiáveis para que possa entregar ao cliente cardápios realmente saudáveis e com muito sabor, sem aditivos e conservantes. “Nosso papel aqui na Boa Pitada é levar felicidade às pessoas através de uma comida preparada com amor e técnica para que tenham condições de se alimentar bem. Vivemos para o cliente, que é extremamente importante para nós”.

Jorge Nascimento vê o momento que o setor vivencia com otimismo. O crescimento, segundo ele, passa por atender aos anseios de mercado e os consumidores querem falcilidades sem perda de qualidade. Ele já está com um olhar nas festas de final de ano e diz que em breve os cardápios para a data já estarão ao dispor. “Coloco amor em tudo o que faço. Adoro o meu trabalho”. A Boa Pitada está presente no Instagram (@boapitada) com encomendas pelo WhatsApp 99745.0590 – ( Por Clarisse Ledur)