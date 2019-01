Bodytech inaugura segunda unidade em Porto Alegre

A Bodytech inaugura dia 23 de janeiro sua segunda academia no Rio Grande do Sul com uma área de 1.600 m2, no Shopping Iguatemi. Seu grande diferencial é um conceito exclusivo da Bodytech, já lançado em outros três estados, com áreas integradas e um grande espaço destinado aos exercícios funcionais, seguindo uma tendência mundial. O novo modelo permite a aplicação do Treinamento Híbrido, que tem como base desenvolver diferentes capacidades físicas onde força, potência e resistência são as principais. Tudo isso dentro do conceito mais atual de treinar o movimento e não apenas os músculos, de forma otimizada e com resultados que são fundamentais. “É um modelo de academia muito comum na Europa e exclusivo da rede no Brasil. A Bodytech Iguatemi Porto Alegre tem a maior área funcional até o momento nesse modelo de academia. ” – Comenta Dudu Netto, Diretor Técnico da rede.

A unidade chega cheia de novidades. Além do conceito, a Bodytech Shopping Iguatemi Porto Alegre traz também modalidades inéditas e que se tornaram referência da marca. Entre elas estão as aulas com base no conceito de HIIT ( High Intensity Interval Training / Treino Intervalado de Alta Intensidade), que promovem um gasto energético considerável e, ainda, a elevação da taxa metabólica que faz com que o aluno continue gastando calorias ao longo do dia, mesmo após o término da atividade.

A novidade em destaque é a Cardio Burn que mistura remo, exercícios funcionais e corrida ou caminhada com um sistema que monitora os alunos individualmente; e a Peak12, que aposta exercícios intensos cardiorrespiratórios, de força, agilidade e para a região do abdômen. O Cross Training completa a lista de modalidades exclusivas da unidade que chegam ao estado. O Cross Training é um programa de treinamento de força e condicionamento físico geral baseado em movimentos funcionais, feitos em alta intensidade e constantemente variados.

O Grit é outra novidade do mercado que chega na rede e terá seu lançamento nessa academia, também com o conceito de HIIT. O Grit tem duração de 30 minutos e conta com três tipos de exercícios: cardiorrespiratórios (sem equipamentos), força (com barra e halteres) e pliométricos (com steps). As aulas de Indoor Cycle contarão com tecnologia de ponta com o sistema SPIVI, que é uma solução interativa e de gamificação que permite ao instrutor e aos clientes monitorarem seu rendimento individual através dos dados de cada bicicleta. A unidade conta também com Boxe, Combine, Strech Roller, Dance Mix, entre outras modalidades.

Além dos planos tradicionais de mercado a unidade oferece planos especiais para faixas etárias especificas. Os jovens podem contar com um plano diferenciado e poderão aderir ao Student Plan, exclusivo para clientes entre 12 e 25 anos no qual o cliente poderá optar entre os horários de 06h às 15h, 14h às 23h, ou 09h às 17h por preços a partir de R$ 135 mensais no plano anual. A unidade oferece também o Plano Master, exclusivo para clientes acima de 70 anos, que poderão treinar entre 09h e 17h com atendimento especial na musculação por preços a partir R$ 230 mensais no plano anual. Vale ressaltar que tanto para o Plano Student como para o Plano Master a taxa de adesão deve ser paga separadamente no ato da inscrição e os clientes podem frequentar apenas a unidade na qual a matrícula for efetivada.

Os clientes matriculados na Bodytech Iguatemi terão estacionamento gratuito por até 3 horas no Shopping e poderão treinar também na Bodytech Mont’Serrat. O mesmo acontece com os clientes de Mont’Serrat, que também terão acesso a Bodytech Iguatemi e a mesma gratuidade no estacionamento.

E melhor de tudo é que quem quiser se matricular já pode garantir a inscrição. A pré- venda já está aberta com valores a partir de R$ 150 mensais nos planos Student Plan DCC (débito direto no cartão de crédito) com isenção da taxa de adesão para os 300 primeiros inscritos pelo site bodytech.com.br

