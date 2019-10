Os bolivianos comparecerão às urnas neste domingo (20) para eleições com final em aberto e, talvez, as mais disputadas da História, nas quais Evo Morales, favorito para um quarto mandato, enfrentará o centrista Carlos Mesa, único adversário capaz de forçar o segundo turno. Uma sondagem da universidade estatal mostra o presidente com 32,3% e Mesa com 27%.