Bolsonaro diz que vai estourar “falsa acusação” contra alguém próximo a ele

O presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou nesta segunda-feira (26) que, em breve, será feita uma acusação – que ele diz ser “falsa” – contra uma pessoa próxima a ele. O chefe do Executivo federal não quis dizer a quem se referia e não especificou se a pessoa se trata de um familiar ou de um membro do seu governo.

“Não adianta fazer essa campanha pesada contra a minha pessoa, contra a minha família. E, agora, contra quem está do meu lado também, porque está para estourar um problema também. Problema, não, uma falsa acusação de uma pessoa importante que está do meu lado. É o tempo todo assim! O tempo todo assim! Nós vamos ganhar essa batalha”, disse Bolsonaro.

O presidente voltou a fazer críticas à imprensa enquanto conversava com os jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. “Se vocês se unirem pela verdade, a gente bota o Brasil lá em cima. A gente vai ser uma das cinco economias do mundo em poucos anos”, declarou.

Jornal

Na semana passada, ao criticar a imprensa brasileira, o presidente afirmou que o jornal Valor Econômico “vai fechar”. O motivo, segundo o presidente, é o fim da obrigatoriedade de empresas de capital aberto publicarem seus balanços em jornais, previsto em medida provisória editada pelo governo federal no início deste mês.

O comentário de Bolsonaro foi feito durante café da manhã com representantes de emissoras de rádio e televisão no Palácio do Planalto, na quinta-feira (22). “Sabe o que eu posso fazer? Chamo o presidente da Petrobras aqui e digo: ‘Vem cá, [Roberto] Castello Branco. Você vai mostrar seu balancete este ano no jornal O Globo’”, declarou o presidente, acrescentando que, mesmo que isso custasse R$ 10 milhões, poderia determinar.

“Posso fazer ou não? Vinte páginas de jornais para isso [publicação de balanços]. E o jornal Valor Econômico, que é da Globo, vai fechar. Não devia falar? Não devia falar, mas qual é o problema? Será que eu vou ser um presidente politicamente correto? Uai. É isso daí aqui no Brasil”, afirmou Bolsonaro durante o encontro.

A medida provisória permite a empresas com ações em Bolsa a publicação de seus balanços no site da Comissão de Valores Mobiliários ou no Diário Oficial gratuitamente. Ao anunciar a medida, no dia 6 de agosto, Bolsonaro afirmou que era uma “retribuição” ao tratamento que recebeu da imprensa. Uma lei sancionada pelo próprio presidente em abril previa que os balanços fossem publicados de forma resumida nos jornais a partir de 2022.

Deixe seu comentário: