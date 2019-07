Bolsonaro recebe bancada evangélica no Planalto   

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta quinta-feira (11), a bancada da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Durante café da manhã com a bancada, Bolsonaro agradeceu o apoio à reforma da Previdência. Além disso, ele disse ainda se dispor a receber as ideias dos parlamentares para realização de projetos que beneficiem a população, e que podem ser colocados em prática via dispositivos mais ágeis, como decreto presidencial.

O encontro ocorreu um dia após a aprovação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara, e também um dia após o presidente Jair Bolsonaro dar uma declaração dizendo que indicaria um ministro ‘terrivelmente evangélico’ para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Deixe seu comentário: