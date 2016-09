Bombeiros fazem buscas a casal desaparecido na Lagoa dos Patos, em Tapes

Os bombeiros de Tapes começaram, nesta sexta-feira (9), as buscas a um casal desaparecido na Lagoa dos Patos, no município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntário, o casal já está acostumado a acampar e pescar na região. Eles saíram em um barco a motor na segunda-feira (5). Segundo os socorristas, entre terça e quarta-feira, ventos muito fortes foram registrados na cidade.

Os bombeiros já percorreram uma área de 50 quilômetros e ainda não localizaram os dois nem o barco. Na tarde desta sexta, bombeiros de Camaquã auxiliaram nas buscas. Neste sábado (10), mais duas equipes de bombeiros, de Carlos Barbosa e de Garibaldi, participarão do resgate.

