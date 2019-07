Bossa Nova terá destaque na Mostra EliteDesign 2019

Em um ano emblemático para a Bossa Nova, a Mostra EliteDesign propõe uma homenagem a este gênero musical e toda a sua relevância no cenário internacional e na cultura brasileira, que, recentemente, perdeu seu maior ícone, João Gilberto.

As arquitetas Alyssan Medeiro, da Alínea Projetos Arquitetônicos e Gabriela Dapper, da Vivenda Projetos, irão apresentar aos visitantes da mostra, o Estúdio Bossa Nova. O ambiente fará uma homenagem também a Helô Pinheiro, conhecida por ter sido a musa inspiradora de Tom Jobim e Vinícius de Moraes à canção “Garota de Ipanema”. O intuito das profissionais é resgatar a história dos anos 50 e 60 com os encontros casuais que aconteciam em apartamentos no Rio de Janeiro, onde músicos e compositores se reuniam, revelando toda a influência musical e o seu legado cultural.

No Estúdio Bossa Nova na Mostra EliteDesign, um violão ficará à disposição dos visitantes, para que possam interagir com o espaço. “Queremos dar muita personalidade ao projeto”, destacam as profissionais. Uma área com mesa para carteado e uma grande estante com discos de vinis, livros e uma escrivaninha para composição de músicas também devem ditar o clima, contemplado ainda por um bar, fazendo referência à cultura da época.

A Mostra EliteDesign

A mostra chega na sua terceira edição, na capital dos gaúchos, tendo novamente como palco, o clube de remo mais antigo do pais, o GPA – Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre. A edição deste ano vem com uma programação intensa e acontecerá de 27 setembro a 24 de novembro de 2019. Os diretores da mostra são os empresários Flávia Sffair e Paulo Pedroso. Patrocínio da Mostra EliteDesign é da Tintas Renner, Life INBox Containers e Vetrosul. Fornecedores Oficiais : Pro Marmo e LexxaBagno. Seguradora Oficial Icatu Seguros. Apoio Local: DC Shopping. Merchandising Tramontina e Termolar. Midia Partner Transit ARQUITETURA e Antena 1. Curadoria e coordenação de obra Recyklare Arquitetura.

